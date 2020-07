트럼프 조카딸 폭로 책, 세상에 나온다…美항소법원 출판 허용

트럼프 대통령의 조카딸 메리 트럼프가 다음달 펴낼 예정인 책 ‘너무 많지만 결코 충분하지 않은 : 우리 가족은 어떻게 세계에서 가장 위험한 사람을 만들었는가’(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man)의 표지 모습. <사진 출처 : 아마존닷컴 웹사이트> [뉴시스]

재판부는 출판사는 트럼프의 조카 메리와는 다르게, 비밀유지 계약에 구속되지 않았기 때문에 이 책을 출판할 수 있는 권리가 있다고 설명했다.



CNN은 로버트 트럼프 측 변호사에게 해당 사실에 대해 이메일을 보냈지만, 회신을 받지 못했다고 전했다.



도널드 트럼프 미국 대통령의 가정사가 담긴 것으로 알려진 책이 세상에 모습을 드러낼 수 있게 됐다.1일(현지시간) NBC뉴스 등에 따르면, 이날 저녁 뉴욕 항소법원 앨런 D.셜링크먼 주 항소 판사는 트럼프 대통령의 조카딸 메리 트럼프가 쓴 책 ‘너무 많고 충분하지 않다: 우리 가족은 어떻게 세계에서 가장 위험한 남자를 탄생시켰는가’(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man)의 잠정적금지명령을 해제했다.메리 트럼프는 해당 책을 통해 트럼프 가문에 대한 모든 것을 털어놓을 것으로 전해졌다.앞서 트럼프의 동생 로버트는 이 책의 출간과 관련해 잠정적금지명령을 요청했다. 로버트는 메리가 지난 2001년 서명한 비공개 합의를 위반했다고 주장했다.해당 비공개 합의는 트럼프 대통령의 형 프레드가 사망한 뒤 유산 상속을 두고 벌인 법적 분쟁 과정에서 가족들이 서명한 것으로 전해졌다.공식 출간 예정일인 7월 28일 전까지 이미 수만 권이 출고된 상태이며, 예약 판매 순위에서도 상위권에 오른 상태다.해당 책을 출판할 예정인 출판사는 지난달 30일 “이미 7만5000부를 인쇄했으며, 더 많은 인쇄가 이뤄지고 있다”고 설명했다.또 출판사는 “출판을 중단하는 것은 위헌이다”라며 “메리는 과거 자신의 아버지가 비공개 합의서에 서명한 사실을 몰랐다. 만약 그녀가 계약을 위반했다고 해도 회사는 책임이 없다”고 선을 그었다.최윤나 동아닷컴 기자 yyynnn@donga.com