트와이스, ‘팬시’ MV 3억 뷰 돌파…통산 7번째 기록

JYP엔터테인먼트 © 뉴스1

최근 트와이스는 신보 ‘모어 앤드 모어’(MORE & MORE)의 티징 콘텐츠를 통해 보면 볼수록 더 보고 싶은 매력을 뽐내는 중이다. ‘모어 앤드 모어’는 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 작사와 편곡을 맡아 활동곡 기준 ‘13연속 히트’를 정조준한다. 아홉 멤버들은 사랑의 설렘과 달콤이 무르익을 때 상대방을 더 갈망하게 되는 감정을 노래하고 신선한 퍼포먼스로 이목을 사로잡을 예정이다.



(서울=뉴스1)

트와이스의 ‘팬시’(FANCY) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 3억 뷰를 돌파했다.지난해 4월22일 공개된 미니 7집 ‘팬시 유’(FANCY YOU) 타이틀곡 ‘팬시’ 뮤직비디오는 23일 오전 1시1분 유튜브 조회 수 3억 건을 넘어섰다.이로써 트와이스는 ‘우아하게’(OOH-AHH하게), ‘치어 업’(CHEER UP), ‘티티’(TT), ‘라이키’(LIKEY), ‘왓 이즈 러브?’(What is Love?), ‘하트 셰이커’(Heart Shaker)에 이어 ‘팬시’로 통산 ‘7번째 3억 뷰 돌파’라는 기록을 세우게 됐다.‘팬시’는 “누가 먼저 좋아하면 어때 지금 너에게로 갈래” 등 도발적이고 과감한 가사로 많은 사랑을 받았다. 뮤직비디오에도 강렬한 색감과 유니크함을 더해 트와이스의 매력을 증폭시켰다.트와이스는 오는 6월1일 컴백을 앞둔 시점에서 전작의 뮤직비디오가 3억 뷰를 돌파했다는 호소식까지 더해져, 신곡 뮤직비디오에 대한 기대감도 상승하고 있다.