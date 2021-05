대구FC 에드가, K리그 4월 ‘이달의 선수상’ 수상

프로축구 K리그1 대구FC 공격수 에드가가 K리그 4월 ‘이달의 선수상(EA SPORTS Player Of The Month)’에 선정됐다. 에드가의 개인 통산 첫 번째 이달의 선수상 수상이다.'EA SPORTS 이달의 선수상'은 한 달간 열린 모든 K리그1 경기의 M.O.M.(경기수훈선수), 베스트 일레븐, MVP에 선정된 선수들 중에서 연맹 경기평가위원회의 투표(60%)를 통해 후보군을 선정한다.경기평가위원회가 선정한 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지를 통한 팬 투표(25%)와 ‘FIFA 온라인 4’ 유저 투표(15%)를 추가로 진행하며, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 '이달의 선수상'을 수상하게 된다.4월 이달의 선수상은 K리그1 7~13라운드에 치러진 총 7경기를 평가 대상으로 했으며, 에드가(대구), 일류첸코(전북), 주민규(제주), 한교원(전북) 등 각 팀의 핵심 공격수들이 후보에 올랐다.투표 결과, 에드가는 경기평가위원회 투표에서는 일류첸코에 밀려 2위를 차지했지만, K리그 팬 투표와 FIFA온라인4 팬 투표에서 많은 표를 받으며 가장 높은 환산점수를 획득해 4월 이달의 선수상을 차지했다.에드가는 10라운드 서울과의 경기를 시작으로 4경기 연속 득점을 기록하며 팀 연승행진의 시작을 알렸다. 에드가의 득점이 터진 서울 전부터 승리를 기록한 소속팀 대구는 지난 5월 16일 치러진 제주 전까지 내리 승리하며 리그 6연승을 기록하고 있다.‘4월의 주인공’이 된 에드가에게는 트로피가 주어진다. 또한 에드가는 올 시즌이 종료될 때까지 ‘이달의 선수(Player Of The Month)‘ 문구가 새겨진 패치를 유니폼에 부착하게 된다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com