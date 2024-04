만삭 전처 찾아가 살해한 40대 기소…아기는 제왕절개로 무사 출생

사진=채널A 보도화면 캡처.

임신한 상태였던 전처를 찾아가 흉기로 살해한 40대 남성이 구속 상태에서 기소됐다.전주지검 형사2부(황성민 부장검사)는 살인 및 살인미수 혐의로 구속된 A 씨(43)를 기소했다고 23일 밝혔다.A 씨는 지난달 28일 전주시 완산구 효자동 한 미용실에서 이혼한 전처 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해하고, 현장에 있던 B 씨의 남자친구 C 씨에게도 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의 등을 받는다.이후 격한 상황이 벌어지는 듯 커튼이 마구 흔들리더니 A 씨가 밖으로 나와 차를 타고 달아난다. 뒤따라온 C 씨가 A 씨를 붙잡으려 운전석 문을 열며 도주를 막았으나 역부족이었다.당시 임신 7개월이던 B 씨는 곧바로 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다. 사건 직후 제왕절개로 태어난 아기는 생명에는 지장이 없지만 일찍 태어난 탓에 건강 상태가 좋지 않아 인큐베이터에서 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.범행 1시간 만에 전북 김제에서 긴급체포 된 A 씨는 이 과정에서 자해를 해 의식이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌지만 현재는 경찰 조사가 가능한 정도로 회복한 상태다. A 씨는 B 씨와 1~2년 전 이혼한 것으로 파악됐으며, B 씨는 C 씨와 결혼할 예정이었던 것으로 전해졌다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com