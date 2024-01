‘고교 야구부 학폭’ 가해자 검찰 송치…프로야구 단장 아들은 빠져

기사와 무관한 이미지. 게티이미지뱅크



서울의 한 고등학교 야구부 내에서 벌어진 학교폭력 사건과 관련해 가해 학생 2명이 검찰에 넘겨졌다. 가해자 3명 중 1명으로 지목돼 논란이 된 현직 프로야구단 단장 아들은 불송치됐다.31일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 최근 특수폭행 및 폭행 혐의를 받는 A 군(18)과 명예훼손 혐의를 받는 B 군(18)을 검찰에 송치했다.이들은 고등학교 야구부 2학년으로 같은 야구부 소속 학생이었던 C 군을 지난 2022년부터 지속적으로 괴롭힌 혐의를 받고 있다.당초 가해자 중 한 명으로 지목됐던 학생은 불송치됐다. 불송치된 학생은 현직 프로야구단 단장 아들로 알려졌다.해당 사건은 지난해 5월 C 군이 같은 학교 야구부원 3명에게 구타와 반인륜적 발언이 섞인 폭력을 당했다고 주장하면서 언론보도를 통해 수면 위로 드러났다.서울시교육청의 학교폭력대책심의위원회가 조사에 나섰지만, 지난해 7월 “입증할 자료가 없어 학폭으로 인정하기 어렵다”며 해당 사건에 대해 ‘조치 없음’ 결정을 내렸다.이에 C 군 측은 교육청 결정을 납득할 수 없다며 지난해 8월 단장 아들을 포함해 동급생 3명을 경찰에 고소한 바 있다.김예슬 동아닷컴 기자 seul56@donga.com