렌터카를 빌려 또래 2명을 태운 채 7km가량 무면허 운전을 한 10대가 경찰에 붙잡혔다.인천 남동경찰서는 도로교통법상 무면허운전 혐의로 A 군(16)을 수사하고 있다고 27일 밝혔다.A 군은 전날 오전 1시경 인천시 미추홀구에서 남동구 인근 도로까지 7km 구간을 무면허로 렌터카를 운전한 혐의를 받는다.경찰은 A 군이 신호를 위반하자 불심검문을 하던 중 범행 사실을 확인했다.또 조수석에 타고 있다가 도주한 B 군(16)을 추격해 검거한 데 이어 트렁크 안에 타고 있던 C 양(17)도 발견해 이들을 무면허운전 방조 혐의로 각각 불구속 입건했다.A 군은 성인의 주민등록증으로 렌터카를 빌린 뒤 범행한 것으로 조사됐다. C 양은 경찰 조사에서 “호기심에 트렁크에 타고 싶어서 탔다”고 진술했다.경찰 관계자는 “C 양이 트렁크에 탑승한 경위 파악 결과 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 B 군과 C 양에 대해서는 방조 혐의만 적용해 수사를 진행 중”이라고 밝혔다.김예슬 동아닷컴 기자 seul56@donga.com