대구의 한 아파트에서 60대 남성이 이웃에게 흉기를 휘두른 직후 극단적 선택을 했다.23일 대구 중부경찰서 등에 따르면 이날 오전 8시47분경 중구 남산동의 한 아파트에서 60대 남성 A 씨가 60대 여성 B 씨, 40대 남성 C 씨 등 이웃 2명에게 흉기를 휘두른 후 극단적 선택을 했다.A 씨는 숨진 채 발견됐고 B 씨와 C 씨는 병원으로 이송돼 치료받고 있다.범행 발생 장소는 B 씨의 주거지이며, 피해자 B 씨와 C 씨는 모자 관계로 같은 동의 다른 층에 살고 있었다.피해자와 숨진 A 씨는 평소 사이가 안 좋았던 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “정확한 사고 경위를 조사할 예정이다”고 말했다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com