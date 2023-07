“따릉이 많은 곳에서 적은 곳으로 옮기고 마일리지 받자”

(서울시 제공)

서울시는 ㈜티머니와 함께 17일부터 시민참여 따릉이 재배치 사업을 시범적으로 시행한다고 10일 밝혔다. 시민참여 따릉이 재배치 사업은 출퇴근 시간 등 이용이 몰리는 시간대에 따릉이 이용자가 자전거가 과다 거치된 대여소에서 대여하거나 과소 거치된 대여소에 반납할 경우 마일리지를 지급하는 사업이다.이번 시민참여 재배치 시범사업은 티머니 GO 앱을 통해서만 진행되며 마일리지는 평일 출근 시간대(오전 7시~9시)와 퇴근 시간대(오후 5~7시) 주말 오후 시간대(오후 3~6시)에 대여 발생 시간 기준으로 과다 거치된 대여소에서 대여 시 100마일리지, 과소 거치된 대여소에 반납 시 100마일리지씩 지급된다.재배치 마일리지는 1일 최대 400 마일리지, 월 최대 5000 마일리지까지 획득할 수 있으며 GO 마일리지로 지급되어 티머니 GO 내에서 자유롭게 사용할 수 있다. 또 따릉이와 대중교통 환승 시 일 최대 200 마일리지, 재배치 마일리지와 별도로 월 최대 5000 마일리지를 획득할 수 있다.목표 대여소는 앱 내 지도 화면에 구현될 예정이며 자전거 과다거치 대여소는 따릉이 대여 전에만, 자전거가 부족한 대여소는 따릉이를 대여 중인 경우에게만 노출된다. 이에 따릉이 이용자는 대여 전·후 각각 마일리지 획득 가능 대여소를 확인해 출발할 수 있다.재배치 마일리지 지급 대상 대여소는 출퇴근 시간 및 주말 오후 시간대의 데이터를 분석해 결정됐다. 자전거가 과다 거치된 대여소, 자전거가 부족한 대여소를 시간대별로 각각 110개소씩 선정해 운영한다. 서울시는 해당 대여소의 자전거 불균형 정도를 관찰해 재배치가 필요한 대여소를 지속적으로 추가·삭제·변경할 예정이다.서울시는 시민참여 재배치 1차 시범운영을 10일부터 약 1달간 진행하며, 운영 결과를 분석 및 보완해 9월부터 11월까지 약 3달 동안 2차 시범운영 기간을 가질 예정다.윤종장 도시교통실장은 “시민참여 재배치 시범사업을 통해 출퇴근 시간 등 특정 시간대 자전거 과다거치, 부족 문제가 다소 해결될 것으로 기대한다”며 “이번 시범사업 결과를 토대로 면밀하게 분석해 향후 따릉이 앱에도 확대 적용하는 등 시민들이 좀 더 편리하게 따릉이를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.(서울=뉴스1)