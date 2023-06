강력범죄자 신상, 개인이 공개?…10명중 6명 “찬성” [리얼미터]

강력범죄자의 신상을 개인이 공개하는 것에 대해 10명 중 6명은 찬성한다는 여론조사 결과가 19일 나왔다.앞서 최근 한 유튜버가 이른바 ‘부산 돌려차기’ 사건의 가해자 신상을 공개해 사적 제재 논란이 불거졌다.이에 여론조사 전문업체 리얼미터가 미디어트리뷴 의뢰로 지난 16일 전국 만 18세 이상 504명에게 강력범죄자 신상을 개인이 공개하는 것에 대한 찬반을 물었다.그 결과 찬성한다는 응답이 60.1%, 반대한다는 응답은 30.2%를 기록했다. 잘 모르겠다는 응답은 9.7%다.성별로는 남성 61.9%, 여성 58.3%가 찬성했다.연령대별로 70세 이상은 72.1%가 찬성한다고 응답했다. 이어 60대(찬성 65.1% vs. 반대 21.1%), 50대(64.2% vs. 29.4%), 30대(54.5% vs. 37.7%), 18~29세(52.7% vs. 36.3%), 40대(52.5% vs. 40.3%) 순으로 나타났다.이념성향별로는 보수 63.7%, 중도층 61.2%, 진보층 53.3%가 찬성했다.리얼미터 측은 최근 윤석열 대통령이 ‘여성에 대한 강력범죄 가해자의 신상공개 확대 방안을 신속하게 추진하라’고 법무부에 지시한 점도 찬성 응답에 영향을 미친 것으로 보인다고 분석했다.이번 조사는 무선(97%)·유선(3%) 자동응답 전화(ARS)조사 방식, 무작위생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기 방법으로 실시했다. 응답률은 3.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%p다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com