“30년간 소 축사서 노동착취…임금체납에 지원금도 빼가”

28일 전북 정읍시 비정규직 노동자 지원센터에서 40대 중증장애인이 익산의 한 축사에서 30여년간 노동 착취를 당했다며 업주의 엄벌을 촉구하는 기자회견이 열렸다. 피해자(왼쪽)와 그의 동생 2022.4.27/ⓒ 뉴스1

피해자가 생활하던 축사 옆 컨테이너 가건물 내 모습(파해자 동생 제공)2022.4.28/ⓒ 뉴스1

“제대로 된 임금도 못 받아 통장에는 9만 2000원만 남아있었고 형이 집에서 키우는 개보다도 못하게 생활했다고 하니 화를 참을 수가 없습니다.”30년간 축사에서 고된 노동에 시달리면서 임금까지 착취당한 A 씨의 동생 B 씨는 28일 전북 정읍시 비정규직 지원센터에서 열린 ‘익산 축사 노동착취 사건’ 폭로 기자회견에서 이같이 울분을 터뜨렸다.중증 지적장애를 앓고 있는 A 씨는 정읍에서 중학교까지 다니다가 또래 친구들의 괴롭힘으로 학업을 중단했다. 이후 1992년 A 씨는 지인의 소개로 가족을 떠나 익산에 위치한 C 씨 소유의 축사 관리 업무를 맡았다.A 씨는 동트기 전부터 해가 질 때까지 일해야 했다고 한다. 무거운 사료를 운반, 배합해 50여 마리 소에게 먹였으며 분뇨도 치웠다. 가끔 축사 주인의 논이나 밭일도 함께 도왔다. 반복되는 일에 쉬고 싶었지만 바빠서 편히 쉴 수도 없었다고 한다.A 씨의 거주지는 축사 옆 컨테이너 가건물이었다. 여름에는 축사의 악취가 스며들었으며 겨울에는 전기장판 하나에 의지해 추위를 견뎌야 했다. 거실과 방이 2개 있어 좁은 크기는 아니었지만, 반찬은 대부분 김치였고 유통기한이 3년 지난 즉석식품이 방치돼 있는 등 관리가 전혀 안 되고 있었던 것으로 알려졌다.힘겹게 일했지만 A 씨는 합당한 임금도 받지 못했다고 한다. 동생인 B 씨는 “형은 임금 대신 용돈 형식으로 한 달에 20~30만 원을 받았을 뿐”이라고 밝혔다.B 씨는 “나중에 확인해 보니 형 통장으로 들어오는 지원금 9100여만 원을 C 씨와 그의 아내가 빼 썼다”며 “심지어 C 씨는 형 명의로 된 휴대전화를 개통하고 본인의 휴대폰 요금도 형의 통장에서 나가게 자동이체해놨다”고 주장했다.A 씨는 명절 때마다 C 씨와 함께 가족들을 찾아와 잘 지내고 있다고 말을 해 B 씨와 가족들은 아무 문제가 없는 줄 알았다. 하지만 최근 B 씨가 형을 만나러 축사에 가면서 이같은 사실을 알게 됐다. B 씨 즉시 형의 주거지를 자신이 있는 광주로 옮기고 C 씨를 경찰에 고발했다.하지만 B 씨에 따르면 C 씨는 “가족처럼 생각했고 결혼도 시켜줄 건데 왜 데려가느냐”는 식으로 이야기하며 전혀 반성하지 않는 태도를 보이는 것으로 알려졌다.B 씨는 “(C 씨가) 본인 명의 통장을 보여주며 ‘형의 수급비이고, (적금이) 만기가 되면 돌려주겠다’고 하는데 그보다 30년간 사람이 살지 못할 곳에서 생활하게 하면서 일을 시킨 데 대해 처벌을 받았으면 좋겠다”고 말했다.두가온 동아닷컴 기자 gggah@donga.com