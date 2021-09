KDI국제정책대학원 “2022학년도 봄학기 석·박사 과정 신입생 모집”

KDI국제정책대학원(원장 유종일·이하 KDI대학원)은 2022학년도 봄 학기 신입생을 모집한다고 1일 밝혔다.KDI대학원 온라인지원 시스템을 통해 오는 6일부터 27일까지 주말·야간 과정을 포함하여 석·박사 과정을 함께 모집한다.석사 모집 전공은 정책학(Master of Public Policy), 개발정책학(Master of Development Policy), 공공관리학(Master of Public Management)이며, 지식재산·개발정책학(Master in Intellectual Property and Development Policy) 과정은 주간과정으로만 지원 가능하다.박사 과정은 전일제와 비전일제(직장병행) 과정으로 운영한다. 전일제 모집 전공은 정책학과 개발정책학에 지원 가능하며, 비전일제 과정은 공공관리학 전공만 가능하다.봄 학기에 모집하는 모든 과정은 100% 영어로 수업을 진행한다. 특히, 4차 산업혁명시대의 패러다임 전환을 선도할 수 있는 핵심역량 강화를 위해 가을 학기부터 데이터 사이언스를 활용한 정책기획·분석·평가 연계 세부전공 커리큘럼을 신규로 개설하여 제공하고 있으며, 다른 세부전공과 함께 복수 전공이 가능하다.입시 안내를 위한 입학설명회는 오는 4일 온라인 생중계를 통해 개최할 예정이며, 대학원 홈페이지에서 사전참가 신청이 가능하다.KDI대학원 측은 “입학생 전원에게 최대 100%까지 장학혜택을 제공하며 나아가 재학생의 경력개발을 위해 국제기구 및 국책연구기관 인턴십, 교내외 연구조교, 제휴 대학과의 복수학위 교환학생 프로그램, 커리어센터 등을 통해 다양한 기회를 제공하고 있다”고 전했다.동아닷컴 박해식 기자 pistols@donga.com