뮤지컬 샛별들 “미래의 꿈, 최선 다한 도전”

제8회 동아뮤지컬콩쿠르 시상식

신설된 대상에 명지대 장여랑씨… 고등부 조은별-중등부 성예슬 금상

‘김문정 특별상’ 방성윤씨 수상

심사위원 “노래-연기-춤 어우러져”

크게보기 11일 서울 종로구 서울아트센터 도암홀에서 열린 제8회 동아뮤지컬콩쿠르 시상식에서 대학·일반부 대상을 수상한 장여랑 씨(뒷줄 왼쪽에서 두 번째)를 비롯한 수상자들이 상장을 들고 수상의 기쁨을 나누고 있다. 변영욱 기자 cut@donga.com

서울 종로구 서울아트센터 도암홀에서 11일 열린 제8회 동아뮤지컬콩쿠르 시상식에서 대학·일반부 대상을 수상한 장여랑 씨(25·명지대 2학년)는 이렇게 소감을 밝히며 기뻐했다. 장 씨는 이날 본선 무대에서 뮤지컬 ‘아웃 오브 아워 헤즈(Out of Our Heads)’의 ‘Random Black Girl’을 불렀다. 올해 신설된 대상은 전체 부문 금상 수상자 중 한 명을 선정해 상금 300만 원을 시상한다.고등부 금상은 뮤지컬 ‘멤피스’의 ‘Colored Woman’을 부른 조은별 양(18·구일고 3학년)에게 돌아갔다. 중등부 금상은 뮤지컬 ‘인 더 하이츠’의 ‘Breathe’를 부른 성예슬 양(15·안양부안중 3학년)이, 초등부 금상은 뮤지컬 ‘시스터 액트’의 ‘The Life I Never Led’를 부른 김도윤 양(12·인천만수초 6학년)이 받았다.본선 심사는 이희숙 한세대 공연예술과 교수(심사위원장), 박민선 스튜디오선데이 대표, 이재은 연출가, 김유철 라이브러리컴퍼니 본부장, 뮤지컬 배우 김주택이 맡았다. 이 교수는 “뮤지컬의 필수 요소인 노래와 연기, 춤이 어우러지지 못했던 과거 콩쿠르 경향과 달리 철저한 작품 해석을 통해 세 요소가 융합된 이들이 많아졌다”며 “단순 가창력을 넘어 캐릭터 표현력이 얼마나 우수한지를 중점적으로 따졌다”고 평했다.본선 채점표와 참가자들에 대한 개별 심사평은 동아뮤지컬콩쿠르 홈페이지(www.donga.com/concours/musical)에, 본선 영상은 유튜브 ‘동아콩쿠르’ 채널에 이번 주중 게시될 예정이다. 다음은 수상자 명단.△금상 김도윤(12·인천만수초 6학년) △은상 김소울(12·갈뫼초 6학년) △동상 김은솔(9·미사초 3학년) 김아진(8·송례초 3학년) △장려상 구민솔(11·거제중앙초 6학년) 정아인(8·아현초 2학년) 고은(11·서울 개포초 5학년)△금상 성예슬(15·안양부안중 3학년) △은상 주시진(15·통영중 3학년) △동상 이다인(13·심석중 1학년)△금상 조은별(18·구일고 3학년) △은상 양수현(17·계원예고 3학년) △동상 이한(18·인천대중예고 3학년)△대상 장여랑(25·명지대 2학년) △은상 소지윤(20·홍익대 2학년) △동상 유별희(23·서울예대 1학년) △장려상 방성윤(20·단국대 1학년) 김정현(24·단국대 4학년)△보아스 특별상 김도윤(12·인천만수초 6학년) 서율아(13·국립전통예중 2학년) 조은별(18·구일고 3학년) 유별희(23·서울예대 1학년)△할리퀸크리에이션즈 장학금 김도윤(12·인천만수초 6학년) 김소울(12·갈뫼초 6학년) 김은솔(9·미사초 3학년) 김아진(8·송례초 3학년)