아이인위, AWS와 함께 ‘IT 인재 성장 멘토링 프로그램 2024’ 성료

5주간 50명의 멘티-10명의 AWS 현직자 멘토 참여 …커리어 형성 지원

지난 10월 17일부터 11월 21일까지 5주간 진행된 이번 프로그램에는 IT 업계 경력자부터 사회초년생까지 다양한 배경의 멘티 50명과 AWS 현직자 멘토 10명이 참여했다. 프로그램은 IT 업계의 다양한 성장 경험을 공유하고 인재 육성을 지원하기 위해 기획되었으며, 소수 정예 팀 구성을 통해 심도 있는 멘토링이 이루어졌다.멘토링 프로그램의 일환으로 진행된 6개의 온라인 세션은 △글로벌 기업 취업 전략 △생성형 AI(Gen AI) △데브옵스(DevOps) △아마존(Amazon) 문화 △커리어 개발 △해외 취업 등의 주제를 다뤘다. 지난 11월 21일 AWS 코리아 사무실에서 진행된 피날레 세션에서는 멘티와 멘토의 5주간의 소감 공유회와 더불어 럭키 드로우 이벤트 등이 진행됐다.한편, 이번 멘토링 프로그램은 AWS ID&E(포용성, 다양성, 형평성) 이노베이션 활동의 일환으로, 사회적 불평등 해소 및 포용성, 다양성, 형평성 실현을 위해 AWS 직원들의 자발적 참여로 기획됐다. AWS와 아이인위는 2021년부터 긴밀한 협력을 통해 IT 분야에서 성장을 꿈꾸는 인재들에게 다양한 멘토링 기회를 제공해왔다. AWS는 앞으로도 다양한 사회 구성원을 위한 맞춤형 프로그램을 확대해 나갈 예정이다.