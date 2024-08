한밤 밝은 빛 노출, 제2형 당뇨병 위험 최대 67% 높여

호주 플린더스 대학교(Flinders University) 연구진은 권위 있는 의학 저널 ‘란셋 지역 건강-유럽’(The Lancet Regional Health – Europe)에 최근 게재한 논문에서 빛 노출이 제2형 당뇨병 발병 위험과 밀접한 관련이 있다는 증거를 제시했다.제2형 당뇨병은 신체활동 부족, 비만 등 생활 습관 요인과 관련이 있는 후천성 만성 질환으로 완치가 어렵다.그는 중앙 일주기 시계의 리듬(타이밍과 강도 모두)은 거의 전적으로 빛에 의해 조절된다고 덧붙였다.연구진은 영국의 인체 자원 데이터베이스인 영국 바이오뱅크(UK Biobank)에 등록된 8만5000명의 자료와 약 1300만 시간의 빛 센서 자료를 사용해 개인의 빛 노출 패턴을 분석하면 당뇨병 위험을 예측할 수 있을지 조사했다.연구팀은 제2형 당뇨병이 없는 참가자들의 손목에 장치를 부착해 낮과 밤의 빛 노출 양을 일주일 동안 추적했다. 그 후 최장 9년 동안 참가자들의 제2형 당뇨병 발병 여부를 확인했다.플린더스대 연구진은 참가자들의 생활 습관, 수면 패턴, 교대 근무, 식습관, 정신 건강 등 제2형 당뇨병과 관련된 다른 요인들을 고려한 후에도, 야간에 더 많은 빛을 받는 것이 여전히 당뇨병 발병의 강력한 예측 변수라는 결과를 얻었다.또한 빛에 노출되는 양에 따라 발병 위험이 달라진다는 것도 알아냈다. 선형(비례)의 용량-반응 관계를 보였으며, 밤에 빛에 노출된 정도에 따라 제2형 당뇨병에 걸릴 위험이 28%~67% 더 높았다.이는 야간 조명 차단이 제2형 당뇨병 발병 위험 요인 중 하나를 제거하는 저비용 고효율 조치가 될 수 있음을 의미한다.필립스 교수는 “우리의 연구 결과는 밤에 빛 노출을 줄이고 어두운 환경을 유지하는 것이 당뇨병의 발병을 예방하거나 지연시키는 쉽고 저렴한 방법이 될 수 있음을 시사한다”라고 말했다.이번 연구에 참여하지 않은 수면 전문 업체 웨스퍼(Wesper) 소속의 신경과학자이자 수면 전문가인 첼시 로시(Chelsie Rohrscheib) 박사는 이번 연구 결과가 놀랍지 않다고 말했다.참고자료-Personal light exposure patterns and incidence of type 2 diabetes: analysis of 13 million hours of light sensor data and 670,000 person-years of prospective observation(DOI: 10.1016/j.lanepe.2024.100943)