다가오는 블록체인 빅이벤트 ‘글로벌 리더 한자리에’

코로나19 팬데믹으로 인한 사회적 거리두기 탓에 개최를 미루거나 온라인 행사로 대체됐던 오프라인 행사가 다시 열리고 있다. 이를 통해 업계 관계자들은 얼굴을 맞대고 교류하면서 관련 산업의 활성화를 도모한다.블록체인 업계도 마찬가지다. 9월부터 이더리움 개발자 콘퍼런스(이드콘), 코리아 블록체인 위크(KBW), 업비트 D 콘퍼런스(UDC) 등 블록체인 대형 이벤트가 국내에서 개최될 예정이다. 이들 이벤트에는 그간 직접 만나기 어려웠던 국내외 블록체인 업계 주요 인사와 최근 주목받고 있는 프로젝트 관계자가 대거 참여한다.특히 이들 행사에서는 전 세계적으로 블록체인 및 가상자산 관련 법제화가 속도를 내고 있는 상황인 만큼, 블록체인 산업 활성화와 발전 방향 등 다양한 주제의 인사이트와 토론이 펼쳐질 전망이다. 이에 9월부터 진행될 주요 행사의 특징과 프로그램 및 연사 등을 정리했다.9월 1일부터 3일까지 서울 성수동 플라츠2에서는 한국 이더리움 개발자를 위한 '이드콘코리아 2023(Ethcon Korea 2023)'이 열린다. 이더리움 개발 생태계 확장을 위해 마련된 행사로, 이더리움 재단이 공식 후원하는 국내 유일 비영리 행사다.이드콘코리아는 콘퍼런스, 워크숍, 해커톤 등으로 구성된다. 1일 열리는 콘퍼런스에는 이더리움 창시자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)을 비롯해 국내외 개발자 및 연구원이 발표자로 참가한다. 2일에는 전 세계 이더리움 프로젝트팀들이 개발자를 위한 교육 워크숍을 진행한다.해커톤은 1일부터 3일까지 2박 3일간 열린다. 시상은 비탈릭 부테린과 하버드대학교 경제학자 조 히치그(Zoe Hitzig) 등이 제안한 '쿼드라틱 펀딩' 형태로 운영한다. 참여자에게 하나의 투표권을 제공해 우승 프로젝트를 선정하는 방식이다.이드콘코리아 운영위원회는 “개발자에게 학습 동기 부여, 블록체인 산업에는 성장 동력을 제공하는 행사”라고 설명하며 “국내 이더리움 커뮤니티를 전 세계에 널리 알리는 교두보가 될 것”이라고 전했다.아시아 최대 블록체인 콘퍼런스 ‘코리아 블록체인 위크 2023(KBW 2023)’이 9월 4일부터 10일까지 서울신라호텔, 서울 성수동 에스팩토리 등에서 개최된다. 올해 6회를 맞이하는 KBW는 그동안 국내에서 만나기 어려웠던 글로벌 블록체인 리더가 한자리에 모여 미래를 탐구하고 인사이트를 공유하는 블록체인 & 웹3.0 이벤트다. KBW는 웹3.0 커뮤니티 빌더 ‘팩트블록’이 설립했으며, 블록체인 전문투자사 ‘해시드’와 함께 주최하고 있다.KBW 2023의 메인 이벤트 ‘임팩트(IMPACT)’는 9월 5~6일 서울신라호텔에서 개최된다. 올해는 110여 명의 글로벌 블록체인 리더가 블록체인과 웹3.0, 게임, 디파이, NFT, 정책 등 다양한 분야의 최신 이슈를 주제로 심도 있는 토론을 펼칠 예정이다.콘퍼런스에서는 이더리움 창시자 비탈릭 부테린이 화상으로 참여해 이더리움 생태계 최근 동향에 대해 설명하고, 스테이블코인 USDC 발행사 써클의 공동창업자 제레미 알레어(Jeremy Allaire)가 '탈중앙화 경제에서 스테이블코인의 역할’에 대해 강연할 예정이다. 또한 샌디프 네일월(Sandeep Nailwal) 폴리곤 공동설립자, 생성형 AI(인공지능) 챗GPT의 기반 논문 공동 저자인 일리아 폴로슈킨 니어 프로토콜 창립자, 마이크 벨시(Mike Belshe) 비트고 CEO, 장현국 위메이드 대표, 주기영 크립토퀀트 대표 등이 연사로 나선다.전선익 팩트블록 대표는 “블록체인과 디지털 자산 분야의 선두 주자들이 모여 새로운 아이디어와 트렌드를 공유하고 협력 기회를 모색하는 중요한 행사”라고 소개했으며, 김서준 해시드 대표는 “콘퍼런스나 이벤트를 넘어 실질적인 다국적 비즈니스 협업 기회가 창출되는 B2B 플랫폼으로 자리매김하고 있다“라고 전했다.클레이튼 재단은 KBW 2023이 진행되는 9월 4일부터 6일에 서울 강남 SL쿤스트할레에서 ‘클레이튼 스퀘어 라운지(Klaytn Square Lounge, KSL)’를 진행한다. KSL에서는 블록체인 기업 및 클레이튼 생태계 파트너가 참여해 ‘변화를 이끌다: 대중화의 길’이라는 주제 아래 각자의 인사이트를 공유하고 클레이튼 생태계 확장을 위해 논의할 예정이다.발표 세션에서는 국내 최초 실물 금 연동 토큰 출시 비전을 공개한 크레더, 현실세계자산(RWA) 기반 탈중앙 금융 투자 플랫폼을 운영하는 엘리시아 등이 참여해 클레이튼 재단의 RWA 및 게임/메타버스 생태계를 소개한다. 또한 개발자 교류와 프로젝트 활성화를 위한 해커톤과 네트워크 행사도 진행한다.서상민 클레이튼 재단 이사장은 “클레이튼 재단의 여러 파트너가 참여해, 블록체인 대중화를 위한 비전을 공유하는 자리”라고 소개했다.9월 7~8일에는 서울 성수동 에스팩토리에서 ‘더 게이트웨이: 코리아(The Gateway: Korea)’가 열린다. 웹3.0 산업 리더의 기조연설과 대담을 비롯해 유명한 디지털 아티스트 작품을 감상할 수 있는 자리다.이번 행사에는 세계 3대 경매회사 크리스티즈와 아디다스의 쓰리스트라입스스튜디오, 블록체인 프로젝트 폴카닷, LG전자 등 글로벌 기업이 파트너로 참여한다.또한 NFT 아트 경매를 주도한 니콜 세일즈(Nicole Sales) 크리스티즈 시니어 부사장, 아디다스 웹3.0 활동을 총괄하는 스테이시 킹(Stacey King) 쓰리스트라입스스튜디오 글로벌 커뮤니케이션 및 액티베이션 총괄 책임자, 디지털 아티스트 비플(Beeple) 등이 기조연설 연사로 나선다.비플을 비롯해 유가랩스 수석 아티스트 출신 세네카(All Seeing Seneca), 디지털 아티스트 래픽 아나돌(Refik Anadol) 등의 작품도 볼 수 있다. 참고로 비플은 역대 가장 성공한 디지털 아티스트로 꼽힌다. 그의 NFT 아트 ‘매일: 첫 5000일(Everydays: The first 5000 days)’은 지난 2021년 3월 미국 뉴욕 크리스티 온라인 경매에서 약 6934만 달러(약 920억 원)에 거래되어 화제가 됐다.두나무가 오는 11월 13일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 UDC를 개최한다. 올해 6회를 맞이하는 UDC는 두나무가 블록체인 생태계에 기여하기 위해 기획한 국내 대표 블록체인 콘퍼런스다.UDC는 지금까지 ‘업비트 개발자 콘퍼런스(Upbit Developer Conference)’로 진행됐다. 하지만 올해부터는 ‘업비트 D 콘퍼런스(Upbit D Conference)’로 바뀐다. 기술을 넘어 정책, 금융, 문화, 트렌드 등 다양한 주제를 아우르는 종합 콘퍼런스로 확장한다는 의도다. 개발자(Developer)를 의미하던 D도 디지털 자산(Digital Asset), 탈중앙화(Decentralized) 등의 키워드로 확대했다.UDC 2023은 ‘All That Blockchain(블록체인의 모든 것)’이라는 주제 아래 ▲트렌드 ▲정책/규제 ▲금융/비즈니스 ▲콘텐츠/문화 ▲산업/기술 등 키워드별 세션이 진행된다. 각 세션에서는 매트 소그(Matt Sorg) 솔라나 재단 프로덕트 및 파트너 개발 총괄, 로저 버(Roger Ver) 비트코인닷컴 설립자, 멜 맥캔(Mel McCann) 카르다노 재단 개발 부문 부사장, 톰 테만(Tom Teman) 이더리움 재단 프로덕트 매니저 등 국내외 블록체인 산업 전문가들이 블록체인 현재와 미래에 대한 인사이트를 전할 예정이다.UDC는 오는 9월 11일 오전 10시부터 온오프라인 참가 등록을 시작한다. 오프라인 티켓은 선착순 200명만 구매할 수 있다.동아닷컴 IT 전문 한만혁 기자 mh@itdonga.com