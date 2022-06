[리뷰] 넷기어 MS108EUP, 2.5G 대역폭에 60W 전원까지 포트 하나로

2.5G 대역폭에 최대 60W PoE++ 지원 포트를 갖춘 넷기어 MS108EUP (출처=IT동아)

넷기어 MS108EUP 패키지 구성 (출처=IT동아)

벽걸이 설치용 키트 및 탁상 설치용 고무 패드가 함께 제공된다 (출처=IT동아)

출력이 254W에 이르는 고용량 전원 어댑터를 이용한다 (출처=IT동아)

모든 포트가 2.5G 대역폭을 지원하며, PoE 기능(최대 30/60W)도 갖췄다 (출처=IT동아)

각 포트에 달린 2개의 LED로 접속 모드 및 PoE 상태를 확인할 수 있다 (출처=IT동아)

QOS, VLAN, LAG 등의 고급 기능을 지원하는 내부 관리메뉴 (출처=IT동아)

전원 공급 제한이나 스케줄 설정 등, PoE 관련 관리 기능도 갖췄다 (출처=IT동아)

일상에서 이용하는 각종 기기들이 네트워크 접속 기능을 품고 긴밀하게 연동하는 사물인터넷(이하 IoT) 기술은 기업 환경에서도 대세가 되어가고 있다. 특히 IP카메라나 VoIP 전화기, 무선 AP 등의 인프라는 기업 업무의 효율성을 크게 높이고 있다.다만, 최근의 사무용 인프라는 단순히 네트워크 접속 기능을 갖는 것을 넘어, 더 높은 대역폭(데이터가 지나가는 통로)과 편의성까지 요구하는 시대가 되었다. 이를테면 카메라가 4K급 초고화질 영상을 전송하고자 하거나 무선 AP가 최신 와이파이6E 규격의 무선 서비스를 원활히 제공하고자 한다면 기존의 1G급을 능가하는 대역폭이 필요할 수 있다그리고 안정적인 접속을 유지하기 위해 유선 네트워크를 이용할 경우, 연결된 각 기기에 네트워크 케이블뿐만 아니라 전원까지 따로 연결해야 하니 사내 IT 환경은 거미줄처럼 복잡해지기 마련이다. 이는 이용 및 관리 편의성을 크게 떨어뜨린다.이번에 소개할 넷기어(Netgear)의 8포트 스위칭허브인 ‘MS108EUP’는 이러한 고민을 해결할 만한 역량을 갖췄다. 2.5G 대역폭의 네트워크 포트를 제공하며, 각 포트는 네트워크 케이블 하나로 데이터와 전원을 함께 공급하는 PoE(Power over Ethernet) 기술, 그 중에서도 포트 당 최대 60W 전원 공급을 지원하는 PoE++ 규격을 지원한다. 최신 기술 기반의 IoT 환경을 구축하고자 하는 기업이라면 주목할 만하다.넷기어 MS108EUP의 크기는 210x140x40mm, 무게는 0.9kg으로 다양한 장소에 설치가 가능한 아담한 본체를 갖췄다. 동봉된 고무 패드를 본체 아래쪽에 붙여 책상 위 등의 장소에 그냥 올려 둘 수도 있고, 함께 제공되는 나사못 및 와셔를 벽에 박아 본체 하단의 홀을 통해 벽걸이 설치도 가능하니 이용 환경에 따라 선택하자.이런 고사양 제품의 경우, 내부의 열을 식히기 위한 냉각팬을 갖춘 경우가 많지만 넷기어 MS108EUP는 금속 재질의 본체 및 후면의 통풍구만으로 냉각하는 구조다. 무소음 환경을 꾸미고자 한다면 좋은 선택이다. 냉각팬은 없지만, 전원부가 본체 내부가 아닌 외부 어댑터에 집중 배치되어 있어 본체에서 발생하는 열은 그다지 심하지 않다.본체의 크기가 작은 대신 전원 어댑터는 상당히 큰 것을 이용한다. 본체에 동봉된 전원 어댑터의 출력은 약 254W(+54V/4.7A)나 되는데, 이는 각 네트워크 포트로 데이터 뿐만 아니라 전원까지 공급해야 하는 PoE 지원 스위칭 허브의 특징 때문이기도 하다. 본체 후면에는 전원 포트 외에 본체의 도난을 방지하기 위한 캔싱턴락 홀도 달렸다.본체 전면 인터페이스의 구성은 이 제품에서 가장 눈에 띄는 부분이다. 총 8개의 네트워크 포트를 갖추고 있으며, 모든 포트가 2.5G 데이터 대역폭을 지원한다. 본체 전체가 감당할 수 있는 총 대역폭이 40Gbps에 달하므로 다수의 기기를 연결하더라도 병목현상에 따른 속도 저하를 크게 걱정하지 않아도 된다.무엇보다도 주목할 만한 건 모든 포트가 PoE 기능을 지원한다는 것인데, 1~4번 포트는 포트 당 최대 60W의 전력 공급이 가능한 PoE++, 5~8번 포트는 포트 당 최대 30W를 공급하는 PoE+ 기능을 지원한다. 현재 시중에 판매되는 대부분의 PoE 지원 주변기기는 30W로도 구동에 지장이 없지만, 향후 출시될 고용량 기기까지 대비하고자 한다면 최대 60W 지원 PoE++ 포트는 참으로 믿음직스러운 존재다.각 포트가 이렇게 다양한 기능을 지원하는 만큼, 시각적인 사용자 인터페이스도 잘 설계되었다. 각 포트에 2개의 LED가 달려있는데 왼쪽 LED는 현재 접속 속도(2.5G 모드는 녹색, 100M/1G 모드는 노란색)를 표시한다. 그리고 오른쪽 LED는 현재 PoE 이용 상태(PoE 원활은 녹색, PoE 이상은 노란색)으로 표시되므로 한눈에 제품의 이용현황을 파악할 수 있다. 그 외에도 본체 전면에는 전원 LED 및 PoE Max(최대이용) LED, 그리고 본체 설정을 초기화하는 리셋(Reset) 버튼도 달려있다.참고로 넷기어 MS108EUP의 2.5G 대역폭 및 PoE++ 기능을 이용하기 위해 특별한 케이블을 요구하지는 않는다. 일반적으로 흔히 쓰는 Cat(카테고리) 5e나 Cat 6 규격의 네트워크 케이블로도 이들 기능을 이용할 수 있으므로 넷기어 MS108EUP를 도입하기 위해 기존 케이블을 교체할 필요는 없을 것이다.넷기어 MS108EUP는 스위칭허브지만 마치 공유기처럼 상태 모니터링 및 각종 부가기능의 설정이 가능한 관리 기능 및 이를 위한 내부 메뉴를 갖췄다. 내부 메뉴에 접근하려면 넷기어 MS108EUP 본체 하단에 적힌 IP 주소를 웹브라우저에 입력하거나 넷기어 홈페이지에서 제공하는 전용 소프트웨어인 넷기어 스위치 디스커버리 툴(NETGEAR Switch Discovery Tool, 이하 NSDT)를 이용자 시스템에 설치하면 된다. 참고로 NSDT는 윈도, 맥, 리눅스용이 제공된다.내부 메뉴에선 사내 IT 관리자를 위한 다양한 기능을 제공하는데, 현재 제품의 구동 및 연결 상태 모니터링과 더불어, 각 포트 별로 데이터 대역폭을 제한하거나 우선 순위를 지정할 수 있는 QOS(Quality of Service) 기능, 용도나 부서에 따라 네트워크를 분리할 수 있는 VLAN 기능, 복수의 네크워크 포트를 결합해 대역폭을 높이는 LAG(Link aggregation groups) 기능 등을 설정할 수 있다. 단순 일반 스위칭허브와 차별화되는 점이다.그 외에도 PoE 관련 설정메뉴도 충실하다. 각 포트 별로 전원 공급량을 지정하거나 관리자가 날짜나 요일, 시간을 정해 PoE 기능의 이용 여부를 정할 수 있는 등, 제품의 특성에 어울리는 다양한 부가기능을 제공한다.넷기어 MS108EUP는 단순히 포트 수만 늘리는 역할에만 충실한 일반 스위칭허브와 확실히 구별되는 기능을 다수 품은 제품이다. 모든 네트워크 포트가 2.5G의 고속 데이터 전송이 가능하며, 하나의 네트워크 케이블로 데이터뿐만 아니라 전원까지 공급할 수 있는 PoE 기능을 갖추고 있다. 케이블 수를 최소화하면서 안정적으로 사내 IoT 환경을 꾸미고자 하는 기업에게 최적이다.또한 포트 당 최대 60W의 전원 공급이 가능한 PoE++ 규격을 지원한다는 점은 여느 PoE 지원 스위칭 허브와도 차별화된 점인데, 이를 통해 향후 이용할 수도 있는 고용량 주변기기에도 대응이 가능하다는 것이 매력이다. 이와 더불어 QOS, VLAN, LAG 등을 비롯한 고급 관리기능까지 갖추고 있어 사내 IT 관리자의 역량을 최대한으로 살릴 수 있다.넷기어 MS108EUP는 2022년 6월 현재 온라인 쇼핑몰 기준 74만원에 팔리고 있다. 가격 역시 일반 스위칭 허브에 비해 다소 높은 편이긴 하지만, 다수의 고급 기능을 제공한다는 점, 그리고 제한적 보증기간을 평생 제공한다는 점에 매력을 느낄 기업 고객은 분명히 있을 것이다.동아닷컴 IT전문 김영우 기자 pengo@itdonga.com