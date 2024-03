외무성·재무성·경산성·경찰청 합동 공표

ⓒ뉴시스

일본 정부와 경찰청 등은 26일 북한의 정보기술(IT) 기술자가 신분, 국적을 숨기고 일본 기업으로부터 수주를 받고 있다며 주의를 촉구했다. 대책 강화를 요청했다.니혼게이자이신문(닛케이), 현지 공영 NHK 등에 따르면 일본 외무성과 재무성, 경제산업성, 경찰청은 이날 합동으로 북한 IT 기술자들의 수법을 공표하고 이 같이 촉구했다.공표된 데 따르면 북한 IT 기술자들은 신분증을 위조해 일본인으로 위장한다. 이후 일본 기업이 운영하는 중개 서비스에 등록해 애플리케이션, 소프트웨어 제작 업무 등을 수주 받아 수입을 챙기고 있다는 의혹이 있다.아울러 북한 IT 기술자는 계정 명의와 보수를 받는 계좌 명의가 일치하지 않고, 부자연스러운 일본어를 구사하는 점, 화상회의 형식에 응하지 않는 것, 일반적인 시세 보다 값싼 보수로 업무를 모집하는 등 특징을 가진다고 경찰청 등은 밝혔다.경찰청에 따르면 일본에서 북한 IT 기술자에 대한 부정 송금 등은 현재 3건 적발됐다.유엔 안전보장이사회는 북한의 외화 획득 수단을 엄격하게 제재하고 있다. 북한의 핵·미사일 개발로 자금이 흘러 들어가는 것을 우려하고 있다.[서울=뉴시스]