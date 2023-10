“세계 최초 진짜 돈벼락”…유명 인플루언서, 하늘서 13억 현금 뿌렸다

체코의 한 인플루언서가 하늘에서 헬리콥터를 이용해 100만 달러의 현금을 뿌리는 이벤트를 진행했다. ‘Kamil Bartoshek’ 틱톡 갈무리

체코의 한 인플루언서가 하늘에서 헬리콥터를 이용해 100만 달러(약 13억5000만원) 상당의 현금을 뿌리는 이벤트를 진행해 화제를 모았다.30일 각종 외신과 SNS 등에 따르면 체코 방송인 겸 인플루언서 카밀 바르도셰크(Kamil Bartoshek)는 자신의 인스타그램을 통해 ‘세계 최초의 진짜 머니 레인(The first real MONEY RAIN in the world)’라는 제목의 영상을 게재했다.영상은 최근 체코 리사 나트 라벰 인근 상공에서 헬리콥터로 현금을 살포하는 모습이 담겼다.카즈마(kazma kazmitch)라는 온라인 활동명으로 더 유명한 이 방송인은 최근 개봉한 영화 ‘원맨쇼, 더 무비’ 홍보 차원에서 숨겨진 암호 코드를 해독한 1명에게 100만 달러를 줄 계획이었지만 아무도 문제를 풀지 못했다.카즈마는 계획을 수정해 대회에 등록한 모든 참가자들에게 돈을 나눠주기로 결정을 바꿔 예고한 시간에 공중에서 돈을 살포했다.행사가 시작되기 전 그는 “이 돈을 이용해 희망자는 기부를 할 수도 있다. 특별한 쇼를 만들기 위해 고민했다”고 전했다.현장을 찾은 약 4000명의 사람들은 비닐봉지 등을 이용해 현장에서 1달러 지폐를 주워 담았고, 일부는 돈을 담기 위해 우산을 사용하기도 했다.한편 행사가 성공리에 마무리되자 카즈마는 “헬리콥터에서 100만 달러가 떨어졌는데 어떠한 부상자나 사망자도 없었다”고 자랑스럽게 발표했다.