美, 북한 해커들이 사용하는 웹사이트 도메인 17개 압수

미국이 북한 해커들이 무기 프로그램 개발 자금을 조달하기 위해 사용하는 웹사이트 도매인 17개를 압수했다고 밝혔다.로이터통신에 따르면 미 법무부는 북한 정보기술(IT) 노동자들이 해당 도메인을 기업체 사취·제재 회피·무기 프로그램 개발 자금 조달을 위해 사용한 것으로 파악하고 미주리주(州) 법원 명령에 따라 18일(현지시간) 이같이 조처했다.도메인 압수는 지난 2022년 10월과 2023년 1월에 진행된 150만 달러(약 20억3500만 원) 규모의 범죄 수익 압수에 이은 것이다.법무부는 북한 IT 노동자들이 선호하는 온라인 프리랜서직과 지불 서비스 제공자에 대한 접근을 거부하는 민관 정보 공유 파트너십도 개발됐다고 했다.미국은 북한이 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 위한 수익 창출을 중국·러시아 등에 체류하는 IT 노동자 수천 명을 감독하고 있다고 주장한다. 미국 및 전 세계 기업들이 이들을 프리랜서로 고용하도록 속이는 것이 목적이라는 것이다.법무부는 북한이 탄도 미사일 프로그램 자금을 우회 지원하기 위해 악의적 의도를 가진 IT 노동자들을 세계 시장에 물밀듯이 유입시켰다며 기업 고용주들의 주의를 촉구했다.미국과 한국은 지난 5월 신분·거주지·국적 등을 위조해 취업을 시도한 혐의로 기소된 수천 명의 IT 노동자들과 관련해 새로운 대북 제재를 발표한 바 있다. 이들은 북한 무기 프로그램에 쓰일 자금 조달에 일조한 것으로 전해졌다.미 국무부는 과거에도 북한 출신 IT 인력 고용 시 지식재산권(IP) 절도 우려가 있다고 경고해 왔다.(서울=뉴스1)