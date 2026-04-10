있지, 홍콩-가오슝 공연 매진

ITZY는 오는 6월 20일(이하 현지시간) 홍콩 아시아월드-아레나, 27일과 28일 가오슝 가오슝 아레나에서 새 월드투어 〈TUNNEL VISION〉(터널 비전)을 열고 현지 관중과 만난다. 최근 예매 오픈 이후 전석 솔드아웃을 기록해 ITZY 월드투어를 향한 관심을 실감케 했다.
특히 가오슝 공연은 기존 6월 27일 하루 개최 예정이었으나 뜨거운 현지 팬심에 힘입어 28일 콘서트를 1회 추가했고 해당 티켓 역시 모두 매진을 달성하며 ITZY의 글로벌 티켓 파워를 재입증했다.
이번 월드투어 〈TUNNEL VISION〉은 2월 13일부터 15일까지 사흘간 서울 송파구 잠실실내체육관에서 화려한 시작을 알렸다. 그룹 대표곡은 물론 다채로운 음악으로 꽉 찬 세트리스트로 호평을 모았고, 그중에서도 2020년 3월 발매 미니 2집 ‘IT’z ME‘(있지 미) 수록곡 ’THAT‘S A NO NO’(댓츠 어 노노) 퍼포먼스를 최초 공개해 열띤 함성을 이끌었다. 이후 ITZY 공식 유튜브 채널에 업로드된 ‘THAT’S A NO NO‘ 무대 영상이 가파른 조회 수 상승 곡선을 그리며 열기를 견인했고 각종 SNS에서는 ’대추 노노‘(’댓츠 어 노노‘ 별칭) 숏폼 콘텐츠가 흥행 중이다.
월드투어 공연에서 선보인 수록곡을 국내 음원 사이트 멜론 톱 100 차트에 올린 ’퍼포먼스 퀸‘ ITZY의 행보에 이목이 집중된다. 예지, 리아, 류진, 채령, 유나 다섯 멤버는 출중한 실력과 함께 글로벌 관객과 소통하고 존재감을 한층 넓힐 예정이다. 한편 ITZY의 월드투어 〈TUNNEL VISION〉은 홍콩과 가오슝을 비롯해 멜버른, 시드니, 도쿄, 방콕, 마닐라 등지에서 펼쳐진다.
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