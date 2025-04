콜드플레이, 오늘 ‘위 프레이’ 新버전 발매…한국어 포함 트와이스 협업

16일 고양종합운동장서 막 올린 두 번째 내한공연 첫 무대서 처음 공개

ⓒ뉴시스

’위 프레이‘는 미국 빌보드 앨범 차트 ’빌보드 200‘과 영국 오피셜 앨범차트 톱100 1위에 빛나는 콜드플레이의 근래작인 정규 10집 ’문 뮤직(Moon Music)‘에 수록된 곡이다.콜드플레이는 이 앨범으로 ’빌보드 200‘ 다섯 번째 정상에 오르며 21세기에 가장 많은 1위 앨범을 기록한 영국 출신 아티스트(솔로 및 그룹 포함)가 됐다. 오피셜 차트에선 발매 당시 주에 차트 2위부터 40위까지의 앨범 판매량을 모두 합친 수치를 뛰어넘는 판매량을 기록했다.콜드플레이는 앞서 글로벌 프로젝트로 영국의 래퍼 리틀 심즈, 나이지리아의 아프로비트 스타 버나 보이(Burna Boy), 팔레스타인 태생 R&B 뮤지션 엘리아나, 아르헨티나의 슈퍼스타 티니가 함께 ’위 프레이(WE PRAY)‘ 버전을 공개했었다.트와이스는 이번 협업에 대해 “’위 프레이‘는 모두가 함께 어려움을 극복하고 평화와 희망의 메시지를 나누는 곡이라고 생각합니다. 콜드플레이와 이번 곡을 협업해 진심으로 영광이며 각자의 파트를 한국어로 녹음할 수 있어서 더욱 의미 있었다. 저희의 진심이 전해지길 바라며, 많은 사랑과 응원을 부탁드린다”고 입을 모았다.

트와이스는 지난 16일 경기 고양 고양종합운동장에서 막을 올린 콜드플레이 두 번째 내한공연 ’라이브 네이션 프레젠츠 콜드플레이 : 뮤직 오브 더 스피어스 딜리버드 바이 디에이치엘(LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL)‘에서 콜드플레이와 함께 ’위 프레이‘ 협업 버전을 처음 들려줬다.트와이스는 콜드플레이가 이날과 19·22·24·25일 같은 장소에서 여는 콘서트 무대에도 오른다. 이번 콜드플레이 내한은 총 여섯 차례 공연으로 30만명을 모을 것으로 추산된다. 해외가수 역대 내한공연 최다 관객 기록이다.또한 밴드는 최근 해당 투어의 친환경 운영 방안에 대한 업데이트를 공개했다. 이번 투어는 2016~17년 스타디움 투어 대비 공연당 평균 이산화탄소 배출량(CO2e)을 59% 줄이며, 기존 목표였던 50% 감소를 초과 달성했다.[서울=뉴시스]