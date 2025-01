디어앨리스(SM엔터테인먼트 제공)

디어앨리스는 16일 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 오는 2월 글로벌 정식 발매를 앞둔 데뷔곡 ‘아리아나’(Ariana) 무대를 선보인다.신곡 ‘아리아나’는 다가갈 수 없는 여인을 향한 복잡한 사랑의 감정을 노래한 일렉트로 팝 댄스곡으로, 디어앨리스라는 팀명에 담긴 메시지 ‘형언할 수 없는 사랑(ALICE: A Love I Can’t Explain)‘의 의미를 한층 더한다.앞서 디어앨리스는 지난 11~12일 서울 고척스카이돔에서 성황리에 개최된 ’에스엠타운 라이브 2025 [더 컬처, 더 퓨처] 인 서울‘(SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE] in SEOUL)에 출연해 ’아리아나‘ 무대를 최초 공개해 관객의 이목을 집중시켰다.또한 “’SM타운 라이브‘에서 데뷔곡 ’아리아나‘를 선보일 수 있어 너무나 특별하고, 잊을 수 없는 무대를 만들어 주셔서 감사하다”며 “이제 막 첫걸음을 뗀 만큼, 앞으로의 성장과 활동을 지켜봐 달라”고 한국어로 소감을 전해 뜨거운 반응을 얻었다.한편 지난해 11월 SM과 카카오엔터의 북미 통합 법인은 미국 음악 레이블 감마(gamma.)와 디어앨리스의 글로벌 데뷔와 활동을 위해 전략적 파트너십을 체결했으며, 디어앨리스는 오는 2월 데뷔 싱글 ’아리아나‘를 정식 발매한다.