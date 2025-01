ⓒ뉴시스

소속사 쏘스뮤직은 여자친구가 13일 오후 6시 스페셜 앨범 ‘시즌 오브 메모리즈’(Season of Memories)를 정식 발매하고 타이틀곡 ‘우리의 다정한 계절 속에’(Season of Memories) 뮤직비디오도 선보인다고 이날 밝혔다.앨범 발매에 앞서 공개한 티저 영상은 시간을 달리는 열차 속을 헤매는 파란 나비를 비추며 시작된다.따스한 색감과 오랜만에 듣는 멤버들의 목소리가 어우러져 아련함을 더한다.여자친구는 지난 6일 ‘우리의 다정한 계절 속에’를 선공개하고 일주일간 음악방송에서 무대를 선보였다.벅차오르는 멜로디, 박진감 넘치는 전개, 서정적인 한국어 가사가 짙은 여운을 남겼다.스페셜 앨범에는 타이틀곡과 유주, 엄지가 곡 작업에 참여한 ‘얼웨이즈’(Always)가 수록된다.‘얼웨이즈’는 디스코(Disco) 기반의 신스팝(Synth Pop) 장르로 복고풍이다.멤버들은 이 곡에 여자친구의 이야기는 끝이 없으며 언제나 자신들을 설레게 한다는 내용을 담았다.여자친구의 데뷔 10주년 활동은 신보 발매, 음악방송, 단독 콘서트, 미니 팬미팅, 시상식에서 신곡 선공개 등 다채롭게 펼쳐질 예정이다.한편 여자친구는 오는 17~19일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 ‘여자친구 10th 애니버서리 시즌 오브 메모리즈’(GFRIEND 10th Anniversary Season of Memories)를 연다.서울 공연 종료 후에는 오사카·요코하마·홍콩·가오슝·타이베이 등 5개 도시에서 아시아 투어를 연다.[서울=뉴시스]