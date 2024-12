세븐틴, 日 4개 돔투어 10회 공연 성료…43만5000명 운집

ⓒ뉴시스

23일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 세븐틴은 지난 19일과 21~22일 후쿠오카 페이페이 돔에서 ‘세븐틴 [라이트 히어] 월드 투어 인 재팬(SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN)’의 피날레를 화려하게 장식했다.사흘간 이어진 이 공연은 일찍부터 티켓 ‘완판’을 기록하며 12만여 관객을 불러모았다.플레디스는 “멤버들은 두려움을 깨고 자신을 증명하는 과정을 함축한 오프닝 무대, 보고 듣는 재미를 모두 충족시킨 뮤지컬 섹션, 다채로운 색깔의 유닛 무대 등 짜임새 있는 구성으로 ‘공연 장인’의 진가를 보여줬다”고 자평했다.멤버들은 공연을 마무리하며 “지난 9년간 캐럿(CARAT·팬덤명)이 우리를 지탱해줬다. 여러분과 함께할 수 있어 행복하다”라며 “언제까지나 여러분을 위해 노래하겠다. 내년에도 세븐틴은 다양한 모습으로 여러분에게 다가갈 테니 지켜봐주시고 응원해달라”라고 청했다.이번 일본 투어는 지난달 29~30일 반테린 돔 나고야에서 막을 올린 뒤 12월 4~5일 도쿄 돔, 12일과 14~15일 교세라 돔 오사카에서 매진을 거듭하며 성황리에 이어져왔다.4개 돔 투어 10회 공연으로 43만5000명을 끌어들였다.공연장을 직접 찾지 못한 팬들은 라이브 뷰잉과 온라인 라이브 스트리밍을 통해 현장의 열기를 나눴다.공연이 개최된 4개 지역에서는 세븐틴의 지식재산권(IP)과 현지 인프라를 결합한 ‘세븐틴 더 시티’도 펼쳐졌다. 일본에서만 벌써 네 번째를 맞는 이번 ‘세븐틴 더 시티’는 각 지역 랜드마크, 방송사, 로컬 F&B 브랜드 등 35개 이상의 기업 및 기관과 협업해 새로운 팬 경험을 선사했다.한편 세븐틴은 내년 1~2월 불라칸, 싱가포르, 자카르타, 방콕에서 투어를 이어간다. 공연에 앞서 1월5일에는 ‘제39회 골든디스크’에 출연한다.[서울=뉴시스]