세븐틴, 日 오리콘 연간 랭킹 해외 아티스트 최고 순위 등극

일본 오리콘이 20일 발표한 ‘오리콘 연간 랭킹 2024’(집계 기간 2023년 12월 25일 자~2024년 12월 16일 자)에 따르면, ‘합산 앨범 랭킹’ 부문에서 세븐틴의 베스트 앨범 ‘세븐틴 이스 라이트 히어’(17 IS RIGHT HERE)가 3위, 미니 12집 ‘스필 더 필스’(SPILL THE FEELS)가 5위를 차지했다. 이는 해외 아티스트 작품 가운데 가장 높은 순위다.세븐틴은 올해 베스트 앨범과 미니 12집으로 해외 아티스트 첫 주 음반 판매량 최다 기록을 연이어 경신하며 높은 현지 인기를 보여준 바 있다. 또한 세븐틴은 일본과 해외를 통틀어 ‘합산 앨범 랭킹’ 톱 10에 2개의 앨범을 올린 유일한 아티스트로도 이름을 새겼다.또한 세븐틴은 일본 싱글 4집 ‘소비기한’(Shohikigen/ 消費期限)으로 ‘싱글 랭킹’ 부문 17위에 자리했다. 특히 이 앨범은 지난 11월 27일 발매돼 약 2주간의 판매량만으로 연간 랭킹에 이름을 올려 눈길을 끈다.한편 세븐틴은 앞서 빌보드 재팬이 발표한 ‘2024 연간 차트’의 ‘핫 앨범’(Hot Albums)과 ‘톱 앨범 세일즈’(Top Album Sales)에서도 해외 아티스트 최고 순위를 달성한 바 있다.(서울=뉴스1)