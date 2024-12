ⓒ뉴시스

딩고 뮤직은 지난 10일 공식 유튜브 채널을 통해 여자친구의 ‘킬링 보이스’ 영상을 공개했다.영상에서 여자친구는 “저희가 데뷔 10주년을 맞았다”고 인사했다.여자친구는 “여자친구의 시작”이라는 코멘트와 더불어 2015년 발매한 데뷔곡 ‘유리구슬(Glass Bead)’을 열창했다.이어 ‘오늘부터 우리는(Me Gustas Tu)’ ‘너 그리고 나(NAVILLERA)’ ‘교차로(Crossroads)’ ‘애플(Apple)’ ‘마고(MAGO)’ ‘플라워(FLOWER)’ ‘핑거팁(FINGERTIP)’ ‘쓰리 오브 컵스(Three Of Cups)’를 선보였다.또한 ‘여름비(SUMMER RAIN)’ ‘레인보우(RAINBOW)’ ‘시간을 달려서(Rough)’ ‘히얼 위 어(Here We Are)’ ‘밤(Time for the moon night)’ ‘지금 만나러 갑니다(Eclipse)’를 불렀다.마지막으로 환한 웃음과 함께 양손을 흔들어 인사하며 ‘킬링 보이스’를 마무리했다.내년 1월 데뷔 10주년을 맞이하는 여자친구는 팬들에게 소중한 추억을 선물하고 싶다는 바람으로 다시 뭉쳤다.이들은 내년 1월13일 오후 6시 스페셜 앨범 ‘시즌 오브 메모리즈(Season of Memories)’를 발매한다. 6일 낮 12시 앨범에 수록된 신곡을 선공개한다.더불어 1월 18~19일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 ‘여자친구 10주년 기념일 ’시즌 오브 메모리즈‘(GFRIEND 10th Anniversary ’Season of Memories)‘를 연다.