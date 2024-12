로제 ‘아파트’, 캐럴 러시에도 역주행…빌보드 ‘핫100’ 17위

7주 연속 상위권

지민 ‘후’도 9계단 역주행…47위

ⓒ뉴시스

10일(현지시간) 빌보드 최신 차트(14일 자)에 따르면, 로제·마스의 ‘아파트’는 이번 주 ‘핫100’에서 17위를 차지하며 이 같은 기록을 세웠다. 지난 주 22위보다 5계단 상승했다.이와 함께 ‘아파트’는 이번 주 ‘빌보드 글로벌 200’과 ‘글로벌 200(Excl. US)’에서도 1위를 차지하며 7주 연속 정상을 지키고 있다.‘뮤즈’도 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 43계단 역주행하며 104위에 걸렸다. 역시 20주 연속 해당 차트에 머물렀다.앞서 예고된 대로 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버 뷔(V·김태형)가 가수 박효신과 협업해 발표한 새 디지털 싱글 ‘윈터 어헤드(Winter Ahead)(with PARK HYO SHIN)’는 이번 주 ‘핫100’에 99위로 데뷔했다.‘빌보드 200’ 1위에 빛나는 대세 그룹 ‘에이티즈(ATEEZ)’의 미니 11집 ‘골든 아워 : 파트 2(GOLDEN HOUR : Part.2)’는 이번 주 62위에 걸리며 3주 연속 톱70을 지켰다.그룹 ‘엔하이픈(ENHYPEN)’의 정규 2집 리패키지 ‘로맨스 : 언톨드 -데이드림-(ROMANCE : UNTOLD -daydream-)’은 이번 주 ‘빌보드 200’ 63위다. 지난 7월 정규 2집 ‘로맨스 : 언톨드’에 기록이 합산되며 해당 차트에 총 15주 진입했다.대세 그룹 ‘스트레이 키즈(Stray Kids·스키즈)’의 미니 9집 ‘에이트(ATE)’는 이번 주 ‘빌보드 200’에 157위로 재진입하며 해당 차트에 총 머문 주를 15주로 늘렸다.글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 진(김석진)의 첫 솔로 앨범 ‘해피(Happy)’는 ‘빌보드 200’에서 160위를 차지하며 3주 연속 해당 차트에 머물렀다.한편 명실상부 고전이 된 미국 팝스타 머라이어 캐리의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You·AIWFCIY)’가 이번 주 ‘핫 100’에서 정상에 오르며 6년 연속 홀리데이 시즌에서 1위를 차지했다. 이번 주 ‘핫100’ 톱3는 모두 캐럴이다.미국 ‘로큰롤 대모’ 브렌다 리의 ‘로킨 어라운드 더 크리스마스 트리(Rockin’ Around the Christmas Tree)‘가 2위, 영국 듀오 ’왬!‘의 ’라스트 크리스마스‘가 3위다.미국 팝 슈퍼스타 테일러 스위프트의 정규 11집 ’더 토처드 포에츠 디파트먼트‘가 이번 주 ’빌보드 200‘ 1위로 복구하며 총 16주간 해당 차트 정상에 올랐다.