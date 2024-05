JYP엔터테인먼트

걸그룹 트와이스의 ‘알콜-프리’(Alcohol-Free) 뮤직비디오가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다.지난 2021년 6월 9일 공개된 미니 10집 ‘테이스트 오브 러브’(Taste of Love)의 타이틀곡 ‘알콜-프리’ 뮤직비디오가 8일 오후 2시경 유튜브 조회 수 3억 회를 넘어섰다. 이에 JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축하 이미지를 게재했다.트와이스는 데뷔곡 ‘우아하게’(OOH-AHH하게)부터 ‘치어 업’(CHEER UP), ‘예스 오어 예스’(YES or YES), ‘알콜-프리’ 등으로 총 16편의 3억 뷰 뮤비를 보유하게 됐다. 이로써 이들은 전 세계 걸그룹 중 3억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유 타이틀을 자체 경신했다.‘알콜-프리’는 보사노바에 힙합을 결합한 사운드와 특유의 밝고 통통 튀는 에너지, 사랑에 빠지는 마법 같은 순간을 표현한 가사가 시너지를 이뤄 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받았다. 뮤직비디오는 푸른 바다와 초록빛 야자수를 배경으로 한여름날의 음악 축제 분위기, 아홉 멤버들의 청량한 매력을 담아 높은 인기를 견인했다.한편 트와이스는 오는 7월 17일 일본에서 약 2년 만에 발매하는 새 정규 앨범 ‘다이브’(DIVE)를 발매한다.(서울=뉴스1)