정국, 빌보드 메인 앨범·싱글차트 14주 연속 진입

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 멤버인 팝스타 정국을 비롯한 K팝 가수들의 미국 빌보드 차트 내 활약이 이어지고 있다.13일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(2월17일 자)에 따르면, 정국의 첫 솔로 앨범 ‘골든(GOLDEN)’이 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 71위에 올랐다. 특히 이 앨범의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유(Standing Next to You)’는 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 전주 대비 13계단 반등하며 81위에 자리했다. 이로써 정국은 두 차트에서 나란히 14주 연속 차트인을 이어갔다.이 외에도 빌보드의 또 다른 주요 차트인 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에 정국과 방탄소년단의 다른 멤버 지민의 솔로곡들이 다수 포진했다. 정국의 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(31위), ‘세븐(Seven)(feat. Latto)’(32위), ‘3D(feat. Jack Harlow)’(89위), 지민의 첫 솔로 앨범 ‘페이스(FACE)’의 타이틀곡 ‘라이크 크레이지(Like Crazy)’(155위)가 ‘글로벌 200’에 랭크됐다. ‘글로벌(미국 제외)’에는 ‘세븐’(15위), ‘스탠딩 넥스트 투 유’(22위), ‘3D’(59위), ‘라이크 크레이지’(109위)가 순위권에 들었다.방탄소년단 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’의 수록곡 ‘달려라 방탄’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’에 9위로 재진입했다.K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 겸 솔로가수 제니가 캐나다 스타 싱어송라이터 위켄드·미국 배우 겸 가수 릴리 로즈 멜로디 뎁과 함께 부른 HBO 시리즈 ‘디 아이돌’ OST ‘원 오브 더 걸스(One Of The girls)’는 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’에서 57위를 차지하며 이 차트에 총 7주간 머물렀다.또 ‘빌보드200’ 1위를 찍은 차세대 K팝 보이그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)의 미니 8집 ‘락스타(樂-STAR)’는 이번 주 같은 차트에서 182위를 차지하며 13주 연속 차트인했다.한편, 정국과 ‘3D’ 협업으로 K팝 팬들 사이에 더 알려진 미국 힙합스타 잭 할로우의 ‘러빙 온 미(Lovin On Me)’가 ‘핫100’ 1위를 탈환하며 해당 차트에서 비연속으로 5주간 정상을 차지했다.지난 주 위암으로 별세한 미국 컨트리 가수 토비 키스의 베스트 앨범 ‘35 비기스트 히츠(Biggest Hits)’가 이번 주 ‘빌보드 200’에 1위로 재진입했다. 키스의 16년 동안 히트곡을 모은 앨범이다. 이에 따라 키스는 다섯 번째 ‘빌보드 200’ 1위 앨범을 보유하게 됐다. 미국의 떠오르는 싱어송라이터 벤슨 분(Benson Boone)의 ‘뷰티풀 싱스(Beautiful Things)’가 이번 주 ‘글로벌 200’ 정상에 올랐다.[서울=뉴시스]