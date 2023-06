유키스, 레트로·트렌디 넘나드는 감성…신보 ‘플레이 리스트’

유키스(탱고뮤직 제공)

그룹 유키스(UKISS)가 레트로와 트렌디를 넘나드는 하이라이트 메들리를 공개했다.유키스(수현 훈 기섭 알렉산더 AJ 일라이)는 지난 25일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 미니앨범 ‘플레이리스트’(PLAY LIST)의 하이라이트 메들리 영상을 올렸다. 영상에는 타이틀곡 ‘갈래! (The Wonderful Escape)’를 포함한 총 6곡의 하이라이트 음원과 티저 이미지 촬영 현장이 담겼다.유키스의 신보에는 모든 것을 잊고 춤추자는 ‘파티 투나잇’(Party Tonight)을 시작으로 펑키하면서도 그루브한 리듬으로 유키스의 발전된 음악적 색채를 보여주는 ‘마이 페이보릿’(My Favorite), 시티팝 스타일의 음악 속에 응원의 노랫말을 녹여낸 ‘괜찮아 (The Way You Are)’, 부모님을 향한 감사한 마음을 담은 기섭의 자작곡 ‘디어 맘’(Dear. Mom), 팬클럽 키스미를 향한 애틋한 팬송 ‘기억해줘 (Memories)’까지 다양한 장르의 곡들이 수록됐다.타이틀곡 ‘갈래!’는 레트로하면서도 중독적인 하우스 팝 사운드의 곡으로, 지친 현대인들에게 이 순간만이라도 모든 것을 잊고 함께 떠나자는 위로의 메시지를 전한다. 청량한 분위기에 2세대 감성을 더한 ‘유키스 표 서머송’을 예고해 기대를 높인다.올해로 데뷔 15주년을 맞은 유키스는 오는 28일 6인조 미니앨범 ‘플레이 리스트’를 발매한다. 유키스를 기다려 준 팬들을 위해 뜻깊은 플레이리스트를 선보이겠다는 의미가 담겼다.이들은 앨범을 발매한 뒤, 내달 일본에서 단독 콘서트를 개최하며 데뷔 15주년 프로젝트의 방점을 찍는다.(서울=뉴스1)