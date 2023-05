슈퍼주니어 예성, 日 미니앨범 현지 발매

그룹 ‘슈퍼주니어’ 예성의 일본 새 미니앨범이 현지 발매된다.24일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 예성 일본 새 미니앨범 ‘키미토 이우 사쿠라노 하나비라가 보쿠노 코코로니 마이오리타(君という?の花びらが僕の心に舞い降りた。·너라는 벚꽃잎이 내 마음에 내려앉았다)’는 이날 현지에서 음반 발매되며, 총 6곡이 수록되어 있다.이번 앨범은 일본에서 약 4년 3개월 만에 발표되는 예성의 새 솔로 앨범으로, 예성이 앨범 제작에 참여해 아이디어를 낸 만큼, 음악 구성 및 자켓 사진, 직접 쓴 타이포그래피 등을 통해 독보적인 감성을 만날 수 있다.감미로운 보컬이 돋보이는 타이틀곡 ‘츠카노마노코이(束の間の?)’를 비롯해 예성이 작사한 ‘보쿠와 카와라즈 키미에토 무카우(僕は?わらず君へと向かう)( Feat. 츠키 of 빌리)’와 ‘프루트 오브 러브(Fruit of Love)’, ‘메이크 잇 써머(Make it summer)’, ‘エピロ?グ(에필로그)’ 등 신곡 5곡과 일본 밴드 원 오크 록(ONE OK ROCK)의 ‘카오스미스(C.h.a.o.s.m.y.t.h.)’ 커버곡도 담겨 있다.이날 0시에는 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원이 공개됐으며, 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 타이틀곡 뮤직비디오도 공개될 예정이다.한편, 예성은 오는 6월 3~4일 오사카, 17~18일 치바에서 슈퍼주니어 예성 라이브 투어 ‘키미토 이우 사쿠라노 하나비라가 보쿠노 코코로니 마이오리타’(SUPER JUNIOR-YESUNG LIVE TOUR ‘君という?の花びらが僕の心に舞い降りた。’)‘를 개최한다.[서울=뉴시스]