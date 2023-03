방탄소년단, ‘빌보드200’ 41주연속 차트인…트와이스 2주연속 톱15

K팝 위기론이 불거지는 가운데도 미국 빌보드차트에서 K팝 그룹들이 꾸준히 호성적을 거두고 있다.28일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(4월 1일 자)에 따르면, 글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)의 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’가 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 195위에 자리하며 41주 연속 차트인했다.K팝 간판 걸그룹 ‘트와이스(TWICE)’가 새 음반인 미니 12집 ‘레디 투 비(READY TO BE)’는 11위를 차지했다. 지난 주에 이어 2주 연속 ‘빌보드 200’ 톱15에 들었다.K팝 4세대 간판 보이그룹 ‘투모로우바이투게더’(TXT·투바투)의 미니 5집 ‘이름의 장: 템테이션(TEMPTATION)’은 ‘빌보드 200’ 차트에서 63위를 차지하며 8주 연속 이름을 올렸다. K팝 보이그룹 가운데 8주 연속 ‘빌보드 200’에서 100위 내 이름을 올린 아티스트는 방탄소년단을 제외하고 투모로우바이투게더가 유일하다.이번 주 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’엔 K팝 두 팀이 새롭게 진입했다. 예고됐던 것처럼 지난 17일 선공개된 방탄소년단 멤버 지민의 첫 솔로 앨범 ‘페이스(FACE)’ 수록곡 ‘셋 미 프리 파트 투(Set Me Free Pt.2)’가 ‘핫 100’에 30위로 진입했다.이로써 지민은 솔로 작품으로 두 번째 ‘핫 100’에 이름을 올리는 동시에 최고 순위를 경신했다. 앞서 지민은 지난 1월 그룹 ‘빅뱅’ 멤버 태양과 협업한 ‘바이브(VIBE)’로 ‘핫100’에서 76위를 차지했다.K팝 신인 걸그룹 ‘피프티 피프티(FIFTY FIFTY)’의 첫 번째 싱글 ‘더 비기닝: 큐피드(The Beginning: Cupid)’의 타이틀곡 ‘큐피드(Cupid)’는 이번 ‘핫 100’에서 100위로 진입했다. 작년 11월18일 첫 EP ‘더 피프티(THE FIFTY)’로 데뷔 이후 약 4개월 만에 거둔 성과다. ‘디토(ditto)’로 데뷔 6개월 만에 ‘핫100’에 진입한 신드롬 걸그룹 ‘뉴진스’를 제치고 해당 차트에 데뷔 이후 가장 빨리 진입한 K팝 그룹이 됐다.이와 별개로 지민의 ‘셋 미 프리 Pt.2’는 ‘디지털 송 세일즈’와 ‘월드 디지털 송 세일즈’에서 각각 1위, ‘글로벌(미국 제외)’ 5위, ‘글로벌200’ 8위 등 여러 차트에서 상위권에 자리했다. ‘월드 디지털 송 세일즈’에는 ‘셋 미 프리 Pt.2’ 이외에 ‘약속’(Promise) 3위, ‘필터(filter)’ 5위, ‘크리스마스 러브(Christmas Love)’ 11위 등 지민의 솔로곡들이 포진했다.지민 외 방탄소년단의 개인 활동도 두드러진다. RM의 첫 공식 솔로 앨범 ‘인디고(Indigo)’는 ‘월드 앨범’에서 13위로 16주 연속 차트인했다. ‘톱 커런트 앨범’에서는 52위에 올랐다. 제이홉이 지난 3일 발표한 솔로 싱글 ‘온 더 스트리트(on the street)’(with J. Cole)는 ‘랩 디지털 송 세일즈’ 5위, ‘R&B/힙합 디지털 송 세일즈’ 6위, ‘디지털 송 세일즈’ 38위, ‘글로벌’(미국 제외) 98위, ‘글로벌200’ 121위 등에 자리했다. 진의 첫 솔로 싱글 ‘디 애스트로넛(The Astronaut)’은 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 6위에 랭크됐다.투모로우바이투게더 역시 세부 차트에서 선전 중이다. ‘이름의 장: 템테이션(TEMPTATION)’은 ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’ 차트에서 각각 6위에 올랐다. ‘월드 앨범’ 차트에서는 2주 연속 2위에 랭크됐다. ‘아티스트 100’ 차트에서는 전주 대비 10계단 반등한 30위에 자리했다.전통적인 방식의 방송 점수 등을 포함하지 않고 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 순위를 정하는 ‘글로벌 200’에선 지민의 진입과 함께 K팝 걸그룹의 강세가 계속 이어지고 있다.지민의 ‘셋 미 프리 Pt2’가 해당 차트에서 8위로 데뷔했다. 뉴진스가 지난 1월 발매한 싱글 ‘OMG’의 타이틀곡 ‘OMG’는 23위다. ‘OMG’의 선공개곡 ‘디토’는 42위다. 이들의 데뷔곡인 ‘하이프 보이’는 132위다. 피프티 피프티의 ‘큐피드’는 지난 주보다 41계단 뛰어 올라 65위를 차지했다.트와이스 ‘레디 투 비’의 타이틀곡 ‘셋 미 프리’는 95위다. 미국 래퍼 겸 프로듀서 제이콜이 피처링한 제이홉의 ‘온 더 스트리트’는 121위다. K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’의 정규 2집 타이틀곡 ‘셧 다운’이 198위로 재진입했다.한편 미국 컨트리 스타 모건 월렌의 새 앨범 ‘원 싱 앳 어 타임(One Thing At A Time)’이 3주 연속 ‘빌보드 200’ 정상을 차지했다. 미국 팝스타 마일리 사이러스(Miley Cyrus)의 ‘플라워스(Flowers)’가 이번 주 ‘핫100’에서도 1위를 차지했다. 해당 차트 총 8주간 1위다. 이 곡은 지난 주에 이어 이번 주 ‘글로벌 200’에서도 정상에 올랐다. 해당 차트 총 9주간 1위다.[서울=뉴시스]