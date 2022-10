‘파친코’ 김민하, 美고담어워즈 신작 시리즈 최우수 연기상 후보 노미네이트

김민하/사람엔터테인먼트

배우 김민하와 ‘파친코’가 고담어워즈 후보에 노미네이트됐다.제32회 고담어워즈(the Gotham Awards) 측은 25일(현지시간) 후보 명단을 공개했다.그 가운데 김민하가 Apple TV+ 오리지널 시리즈 ‘파친코’로 신작 시리즈 부문 최우수 연기상으로 불리는 ‘아웃스탠딩 퍼포먼스 인 어 뉴 시리즈’(Outstanding Performance in a New Series) 후보에 올랐다.김민하는 ‘일종의’의 빌랄 베이그, ‘더 베어’의 아요 에데비리, ‘애보트 초등학교’의 자넬 제임스, ‘스테이션 일레븐’의 마틸다 롤러, ‘세브란스: 단절’의 브릿 로어, ‘옐로우재킷’의 멜러니 린스키, ‘다크 윈드’의 잔 맥클라논, ‘우리가 보는 세상’의 수 앤 피엔, ‘조금 따끔할 겁니다’의 벤 위쇼와 함께 후보로 지명돼 경쟁한다.또한 ‘파친코’는 ‘최우수 장편 시리즈 작품상’에 해당하는 ‘획기적인 시리즈-40분 이상 장편 부문’(Breakthrough Series over 40minutes) 후보에 올라 총 2개 부문에 노미네이트 됐다.한편 고담어워즈는 매년 뉴욕에서 열린다. 미국 최대의 독립영화 지원단체 IFP (Independent Filmer Project)가 후원하는 시상식으로, 아카데미 시즌의 시작을 알리는 권위 있는 행사로 자리매김했다.앞서 김민하는 지난 한 해 동안 국제 문화에 가장 큰 영향력을 미친 아시아, 태평양인들을 주목하는 A100 리스트에 이름을 올렸다. 또한 2022 문화유산 방문캠페인의 홍보대사로 발탁돼 미국 뉴욕 타임스퀘어 전광판에 김민하의 여행기 영상인 ‘산사에서 나를 찾다-합천 해인사, 팔만대장경 편’이 공개되기도 했다.(서울=뉴스1)