BTS·세븐틴·투바투·르세라핌…하이브 레이블즈 빌보드서 롱런

‘방탄소년단’(BTS), 세븐틴(SVT), 투모로우바이투게더(TXT·투바투), 르세라핌(LE SSERAFIM)등 하이브 레이블즈 소속 그룹들이 미국 빌보드 차트에서 ‘롱런’ 인기를 이어가고 있다.14일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트(6월 18일자)에 따르면, 방탄소년단은 다수의 곡과 앨범을 ‘글로벌 차트’와 ‘월드’ 차트에 포진시켰다.‘빌보드 글로벌 200’ 차트에서 ‘버터(Butter)’가 80위, ‘다이너마이트(Dynamite)’가 85위, ‘마이 유니버스(My Universe)’가 98위에 안착했다. ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’에서는 ‘버터’가 48위, ‘다이너마이트’가 52위, ‘마이 유니버스’가 59위, ‘퍼미션 투 댄스’가 138위에 랭크됐다.방탄소년단이 작년 9월24일 브릿팝 밴드 ‘콜드플레이’와 협업해 발매한 ‘마이 유니버스’는 ‘얼터너티브 디지털 송 세일즈’ 차트에서 21위, ‘멕시코 잉글레스’ 차트에서는 26위에도 이름을 올렸다.방탄소년단은 ‘월드 앨범’ 차트에서도 여전한 인기를 입증했다. 지난 2020년 2월 발매된 ‘맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL) : 7’은 ‘월드 앨범’ 5위, 2017년 9월에 나온 ‘러브 유어셀프 승 허(LOVE YOURSELF 承 Her)’는 ‘월드 앨범’ 6위와 ‘톱 앨범 세일즈’ 61위, 2020년 11월 발매된 ‘BE’는 ‘월드 앨범’ 7위에 랭크됐다. 또 2018년 5월에 나온 ‘러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)’는 ‘월드 앨범’ 8위, 2018년 8월 발매된 ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)’는 ‘월드 앨범’ 10위, 2014년 2월 발매된 ‘스쿨 러브 어페어(Skool Luv Affair)’는 ‘월드 앨범’ 14위에 안착했다.이와 함께 지난 4월 공개된 방탄소년단 슈가와 가수 겸 프로듀서 싸이(PSY)의 협업곡 ‘댓 댓(That That)’은 ‘빌보드 글로벌 200’에서 111위, ‘빌보드 글로벌(미국 제외)’에서 56위, ‘월드 디지털 송 세일즈’에서는 6위에 자리했다.세븐틴은 앞서 빌보드가 기사에서 예고된 것처럼 정규 4집 ‘페이스 더 선’으로 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 7위로 진입했다. 이 팀 첫 톱10 진입이자 자체 최고 기록이다. 아울러 ‘톱 앨범 세일즈’, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’, ‘월드 앨범’ 차트에서 1위에 등극했다.더불어 세븐틴은 빌보드 내 주요차트 중 하나인 ‘아티스트 100’ 차트에서도 자체 최고 순위인 5위에 이름을 올렸다.투모로우바이투게더는 지난달 9일 발매한 미니 4집 ‘미니소드2 : 서스데이스 차일드(minisode 2: Thursday’s Child)‘로 ’빌보드 200‘에서 59위를 차지했다.지난 5월 28일자 ’빌보드 200‘ 차트에 투모로우바이투게더 자체 최고 성적인 4위로 진입한 이후 이달 4일 자 차트에서 9위, 11일 자 차트에서 26위에 랭크된 뒤 4주 연속 상위권을 유지했다.이 앨범은 이외에도 ’월드 앨범‘ 차트 2위, ’톱 커런트 앨범 세일즈‘ 차트 5위, ’톱 앨범 세일즈‘ 차트 6위 등 다수의 차트에서 강세를 보였다.르세라핌은 데뷔 앨범 ’피어리스(FEARLESS)‘ 활동 종료 후에도 빌보드 내에서 인기를 확인하고 있다. 데뷔곡 ’피어리스‘는 ’빌보드 글로벌(미국 제외)‘ 58위, ’빌보드 글로벌 200‘ 121위를 기록했다. 르세라핌은 데뷔 8일 만에 빌보드 차트에 첫 입성하면서 전 세계의 주목을 받았고 6주 연속 차트인에 성공했다.[서울=뉴시스]