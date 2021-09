엔하이픈, 10월12일 첫 정규 ‘디멘션: 딜레마’로 컴백

빌리프랩 제공 © 뉴스1

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 10월 첫 정규 앨범으로 컴백한다.엔하이픈은 17일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 ‘디멘션 : 딜레마 ’인트로 : 화이트아웃‘’(DIMENSION : DILEMMA ‘Intro : Whiteout’)이라는 제목의 영상을 게재하며 새 앨범 발매 소식을 알렸다.공개된 영상은 첫 번째 정규앨범 ‘디멘션 : 딜레마’ 첫 번째 트랙인 ‘인트로 : 화이트아웃’(Intro : Whiteout)의 가사를 시각적으로 구현한 콘텐츠로, 감각적인 연출과 비주얼로 눈을 사로잡는다. 푸른 하늘과 햇빛을 받아 반짝이는 광활한 바다로 시작해 청량한 느낌을 선사하는 영상은 곡의 가사와 함께 샹들리에, 끊임없이 회전하는 동전 등 다양한 오브제가 교차하면서 등장해 상징하는 바가 무언지 궁금증을 더한다.영상은 “Whatever we choose, We’ve got to run. What do you think?”(나는 일단 달려볼 생각인데, 너는 어떻게 생각해?)라는 마지막 내레이션과 함께 모래사장을 비추는 것으로 마무리돼 여운을 남기는 동시에 앞으로 공개될 콘셉트에 대한 호기심을 불러일으켰다.이처럼 엔하이픈은 지난 4월 발매한 두 번째 미니 앨범 ‘보더 : 카니발’(BORDER : CARNIVAL)에 이어 약 6개월 만에 새 앨범 발매를 예고했다.지난해 11월 발표한 데뷔 앨범 ‘보더 : 데이 원’(BORDER : DAY ONE_으로 발매일 첫 날 31만8528장의 판매량을 기록, 당시 기준 2020년 데뷔 그룹의 앨범(단일 앨범 기준) 최고 판매량을 작성한 데 이어 ‘보더 : 카니발’로는 데뷔 6개월 만에 ‘하프 밀리언셀러’를 달성한 엔하이픈. 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 18위를 찍는 등 국내외 K팝 무대에서 가장 주목받는 그룹으로 떠오른 엔하이픈이 첫 정규 앨범으로는 어떤 이정표를 세울지 귀추가 주목된다.(서울=뉴스1)