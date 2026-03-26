CJ제일제당, 김밥 자동화시설… 글로벌 공략 본격화

CJ제일제당이 글로벌 냉동 김밥 사업 확대에 나선다. CJ제일제당은 충북 진천군에 있는 CJ블로썸캠퍼스에 식품업계 최초로 냉동 김밥 자동화 생산시설을 구축했다고 25일 밝혔다. 글로벌 수요 증가에 선제 대응하기 위한 전략적 투자다.
해당 시설은 속재료 투입부터 김밥 커팅, 트레이 담기 등 전 공정을 자동화했다. CJ제일제당은 약 1년 6개월에 걸쳐 자동화 설비를 개발했다. 생산 속도를 높이고, 제품 중량 편차를 최소화하며 생산 안정성을 확보했다.
맛도 한층 강화했다고 CJ제일제당은 설명했다. 냉동밥 취반(쌀을 씻고 물을 맞춰 밥을 짓는 과정) 노하우를 바탕으로 제품별 최적의 밥알 식감과 윤기를 구현했다. 재료별 맞춤형 최적 열처리 온도와 시간을 설정해 원재료의 식감과 색감을 살렸다. 급속 냉동 기술을 적용해 유통·보관 과정에서도 최상의 품질을 유지할 수 있도록 했다.
CJ제일제당은 이번 진천 생산 거점 확보로 미국과 유럽, 호주를 중심으로 수출을 확대하는 등 글로벌 시장 경쟁력을 더욱 강화한다는 전략이다. CJ제일제당은 글로벌 K푸드 확산 전략의 일환으로 2023년 ‘비비고 냉동 김밥’을 출시했다. 출시 이후 글로벌 누적 판매량 800만 개를 돌파했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
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