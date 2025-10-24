닥터애그, 국제농업박람회 참가…스마트팜 솔루션으로 농업혁신 비전 제시

센서·데이터·대화형AI 결합한 All-in-One 통합 스마트팜 플랫폼 공개
기술 시연 중심 부스 통해 미래 농업의 현실적 변화 제시
‘황소고집 팽이버섯’ 브랜드로 알려진 스마트팜 농업 법인 닥터애그(대표 김진석)가 전라남도 나주시에서 열리는 국제농업박람회에 참가해 AI·IoT 기반의 데이터 농업 비전을 선보인다. 이번 전시는 닥터애그가 추구하는 ‘데이터 중심의 지능형 농업’을 실제 운영 환경에서 구현한 사례를 통해, 스마트팜 기술이 만들어가는 농업의 변화를 관람객이 직접 체감할 수 있도록 기획됐다.
닥터애그는 All-in-One 스마트팜 운영 체계를 공개하고, 생산부터 유통까지 전 과정을 데이터로 연결하는 통합형 접근 방식을 제시한다. 이를 통해 AI와 IoT 기술이 농장의 생산성과 품질을 높이는 동시에, 관리 효율과 예측 가능성을 향상시키는 과정을 보여준다. 회사는 이번 시연을 통해 “기술 중심의 스마트팜을 넘어, 데이터가 주도하는 농업의 표준화와 자동화”라는 방향성을 제시하며, 농가·소비자·유통을 연결하는 새로운 농업 비전을 공유한다.
김영일 닥터애그 CTO는 “스마트팜은 첨단 기술의 과시가 아니라, 농업 경영의 효율성과 품질 안정성을 높이는 실질적 해법이 되어야 한다”며 “AI와 데이터가 결합된 자동화와 표준화를 통해 농가와 소비자가 함께 성장하는 지능형 농업 모델을 제시하겠다”고 말했다.
닥터애그는 경기도 용인에 조성한 3,000㎡ 규모의 테스트팜을 중심으로 스마트팜 기술의 실증과 고도화를 추진하고 있다. 이를 통하여 생산 단계에서 축적된 데이터를 유통과 품질 관리까지 활용하는 통합 농업 운영 모델을 구축함으로써 농가의 효율성과 품질 경쟁력을 함께 높이는 생태계를 만들어가고 있다.
김진석 대표는 “최근 새롭게 선보인 브랜드 슬로건 ‘똑똑하게 키운 자연의 맛’에는 닥터애그가 추구하는 데이터 중심 농업의 철학이 담겨 있다”며 “이번 국제농업박람회를 통해 그 비전을 구체화한 스마트팜 운영 방향을 제시하고, 지속 가능한 농업혁신의 비전을 공유할 계획”이라고 말했다.
한편, 스마트팜 농업 법인 닥터애그는 앵커에쿼티파트너스 인수 이후, 기술 고도화 및 자동화 중심의 전략을 추진하며 차세대 스마트팜으로 발전하기 위한 기반을 체계적으로 마련해오고 있다.
댓글 0