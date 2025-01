쌍용건설, 두바이 국제금융센터에 오피스타워 수주…3200억 원 규모

크게보기 이머시브 타워 투시도. 사진=쌍용건설



발주처는 DIFC(두바이국제금융센터, Dubai International Financial Centre)다. DIFC는 2004년 설립돼 중동, 아프리카, 아시아 지역의 선두 금융 기관으로 자리매김해 왔다. 쌍용건설은 기존 두바이 최대 발주처인 두바이투자청(ICD), 와슬(WASL), 에마르(Emaar)에 이어 이번에 DIFC를 발주처로 확보하게 됐다. 회사 측은 “지속적으로 발주처 확대를 노력한 결과 결실을 맺었다”고 전했다. 쌍용건설은 1997년 두바이 첫 진출 후 현재까지 총 15개 프로젝트를 수행해오고 있으며 약 4조2000억 원 규모다.이번 이머시브타워 공사는 지하 3층, 지상 36층, 연면적 11만4474㎡의 최고급 오피스 타워 1개동을 신축하는 공사로 세계적 친환경 건축물 기준 최고 등급인 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 플래티넘이 적용된다. 한편, 지난 2020년 쌍용건설이 조인트벤처로 지하 7층-지상 54층 규모로 완공한 최고급 오피스 타워인ICD 브룩필드 플레이스도 DIFC내에 위치해 있다.