아워홈, 컬리 손잡고 ‘온더고 돈카츠·소불고기’ 신제품 2종 출시

정통 일식커리 with 돈카츠, 정통 일식커리 with 소불고기 선보여

컬리 온리 온더고 제품 매출, 전년比 2배 상승

온더고는 아워홈의 대표 냉동 도시락 브랜드로, 한 끼 식사로 충분한 양과 우수한 맛, 편리한 조리와 보관성을 강점으로 하고 있다. 아워홈은 지난해부터 컬리 전용 온더고 제품을 출시해오며 소비자들의 호응을 얻고 있다.올해 9월 기준 컬리 온리 온더고 제품의 매출은 전년 동기 대비 약 2배 증가한 것으로 나타났다. 온라인 쇼핑 수요가 증가하면서 주 소비층인 20~30대 사이에서 높은 인기를 끌고 있다는 분석이다. 이러한 인기에 힘입어 온더고 전체 매출도 전년 대비 51% 상승했다.신제품 ‘정통 일식커리 with 돈카츠’와 ‘정통 일식커리 with 소불고기’는 아워홈만의 특제 카레 소스를 활용해 깊은 맛을 더한 것이 특징이다. 강황 가루와 양파를 오랜 시간 끓여 만든 육수 베이스에 돈카츠와 소불고기를 푸짐하게 얹어 대중적인 맛을 강조했다.‘정통 일식커리 with 돈카츠’는 바삭한 식감의 돈카츠와 함께 제공되며, ‘정통 일식커리 with 소불고기’는 달콤한 양념으로 맛을 낸 부드러운 소불고기가 특징이다.아워홈 관계자는 “이번 신제품 출시로 소비자들에게 다양한 미식 경험을 제공하고자 했다. 앞으로도 다양한 간편식 제품을 지속해서 선보여 소비자들의 취향을 사로잡을 계획”이라고 말했다.