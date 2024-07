구독형 푸드-헬스케어로 일대일 맞춤형 식단 제공

[2024 한국의 소비자대상] 개인별 건강 맞춤 정기구독 서비스 부문

캘리스랩(KALIS lab)

개인맞춤형 영양 식단을 제공하는 아워홈의 ‘캘리스랩’이 ‘2024 한국의 소비자대상’ 개인별 건강 맞춤 정기구독 서비스 부문 대상에 선정됐다.캘리스랩은 아워홈이 작년 ‘라이프타임 밀 케어 플래너’라는 콘셉트로 선보인 정기구독형 푸드&헬스케어 서비스다. 개인맞춤형 건강관리에 대한 고객 수요를 반영해 가장 쉬운 식생활 솔루션을 제안한다.캘리스랩은 건강 진단과 라이프로그(일상생활 디지털 기록) 데이터를 기반으로 의사, 임상 영양사, 식품연구원, 전문 셰프 등 헬스케어 전문가들이 개발한 검증된 맞춤형 식단 제공과 함께 건강관리를 위한 운동 및 생활 습관 등 종합적인 영양 컨설팅 서비스를 제공한다. 1대1 맞춤 상담을 통한 건강진단 결과에 따라 전문 셰프가 조리한 맞춤형 건강식을 매일 받아볼 수 있다. 메뉴 구성으로는 △슬림 UP △머슬 UP △항산화 UP △굿 Sleep △혈압 Balance △혈당 Balance △혈중지질 Balance 등 7가지 식단 유형에 따른 메뉴 14종을 선보인다.유지영 기자 yjy777@donga.com