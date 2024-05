삼성스토어, 가정의 달 ‘비스포크 큐브 에어 인피니트 라인’ 특별 이벤트

사진제공=삼성스토어

사진제공=삼성스토어

삼성스토어는 가정의 달을 맞아 오늘(10일)부터 패턴 디자인 브랜드 '드롭드롭드롭 (dropdropdrop)'과 협업 제작한 한정판 매트를 전국 100개 매장에서 '비스포크 큐브 에어 인피니트 라인'을 구매한 고객 10명에게 선착순으로 증정하는 특별 이벤트를 진행한다고 밝혔다.한정판 매트는 감각적인 디자인의 공기청정기 '비스포크 큐브 에어 인피니트 라인'을 소비자들의 취향과 공간에 맞춰 더욱 다채롭게 활용할 수 있도록 삼성스토어가 선보인 굿즈로, 33㎡ 모델 맞춤 사이즈로 제작되어 제품 상단에 올려 사용할 수 있다.'비스포크 큐브 에어 인피니트 라인' 33㎡ 모델은 54.5cm의 높이로 상단에 조명이나 소품을 올려 협탁처럼 다양하게 연출할 수 있다. 이를 활용해 삼성스토어는 제품 상단에 콜라보 매트를 깔아 포인트 아이템으로 활용하도록 제안한다.특히, MZ세대에게 호응을 얻고 있는 디자인 브랜드 '드롭드롭드롭'의 패턴을 적용해 인테리어 효과를 높였다. 블랙 앤 화이트 조합이 매력적인 'BE MY WONDERLAND' 패턴과 신비로운 컬러감의 'FULL OF LUCK BLUE' 패턴이 적용된 2종 구성으로 '비스포크 큐브 에어 인피니트 라인' 제품 색상과도 조화롭게 어우러지며 주변 공간을 한층 생기 있게 만들어준다.이번 한정판 매트 증정 이벤트에 대한 자세한 내용은 삼성스토어 공식 블로그에서 확인할 수 있다.최용석 동아닷컴 기자 duck8@donga.com