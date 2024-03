제일기획-삼성전자, 亞 광고제서 6개 본상

‘스파이크스 아시아’ 3200개 경쟁

갤럭시 캠페인, 금상 등 4개 수상

제일기획과 삼성전자가 아시아태평양 지역의 대표 광고제인 ‘스파이크스 아시아(Spikes Asia) 2024’에서 금상 1개, 은상 4개, 동상 1개 등 총 6개의 본상을 받았다.18일 제일기획에 따르면 삼성전자의 ‘트라이 갤럭시 폴드 익스피리언스(Try Galaxy Fold Experience)’ 캠페인이 ‘브랜드 익스피리언스&액티베이션’ 부문 금상 1개 등 총 4개를 받았다. 캠페인은 갤럭시 스마트폰 사용을 고민하는 아이폰 유저를 대상으로 갤럭시 Z 폴드의 다양한 기능을 간접 체험할 수 있도록 2대의 아이폰을 동기화해 실제와 비슷한 갤럭시 사용자 경험을 제공했다.삼성전자의 ‘비스포크 러그(All You Need is a Rug)’ 캠페인도 ‘브랜드 익스피리언스&액티베이션’ 부문 은상을 수상했다. 삼성전자의 ‘마이크로 미러클스(Micro Miracles)’ 캠페인은 ‘필름 크래프트’ 부문 은상을 받았다.신수정 기자 crystal@donga.com