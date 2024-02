[프리미엄뷰]업계 선두 삼성전자, AI 고도화 시대 이끈다

삼성이 앞당긴 초연결 일상, 우리 곁에 와있는 삼성의 AI 기술

우리 집 AI 생태계 구축 ‘스마트싱스’로 나만의 초연결 루틴 완성

AI for All, 모두를 위한 AI 가속화하는 삼성전자의 광폭 행보



삼성전자가 1월 8일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2024’의 프레스 콘퍼런스에서 ‘모두를 위한 AI: 일상 속 똑똑한 초연결 경험(AI for All: Connectivity in the Age of AI)’를 위한 비전을 공개했다. 삼성전자 한종희 대표이사 부회장이 연설을 하고 있는 모습.