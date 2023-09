아이폰15 저격한 美 삼성…“USB-C? 참 마법 같은 변화네~”

삼성전자 미국 법인이 애플의 새 플래그십폰 ‘아이폰15’ 시리즈를 조롱하고 나섰다. 아이폰15 시리즈에 ‘USB-C’ 충전단자 탑재 외에는 별다른 혁신점이 없다는 점을 내세웠다.14일 업계에 따르면 삼성전자 미국법인은 X(구 트위터)에 “우리는 적어도 단 한가지 ‘마법 같은’ 변화를 볼 수 있다(At least we can C one change that‘s magical)”는 글을 게시했다.‘C’라는 표현은 영어 ‘see’와 발음이 비슷한 것을 활용한 말장난으로 보인다. 아이폰15의 마법같은 변화가 USB-C 하나 뿐이라고 돌려 말한 것이다.애플은 지난 12일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 있는 애플파크에서 신제품 공개 행사를 열고 아이폰15 시리즈, 애플워치9 시리즈, 애플워치 울트라2 등을 공개했다.프로 라인업의 티타늄 프레임, 전 모델 다이내믹 아일랜드 적용, A17 프로 칩, 카메라 성능 향상 등 변화가 있었으나 가장 많은 관심을 받은 것은 USB-C 단자의 도입이었다. 당초 애플은 삼성전자를 비롯한 다른 업체들과 달리 라이트닝 독자 규격을 고집해왔다. 하지만 유럽연합(EU)이 내년부터 유럽에서 판매되는 모든 전자기기의 USB-C 도입을 의무화하자 아이폰 최초로 USB-C 도입을 확정했다.삼성전자 측은 이후에도 아이폰15 시리즈를 저격하는 듯한 트윗을 추가로 올렸다. 지난 7월 공개한 갤럭시 Z 플립·폴드5를 두고 “이 제품은 진짜로 ‘하나 더’를 보여준다(This thing REALLY could have used ‘one more thing’)”고 말한 것이 대표적이다.‘원 모어 띵(one more thing)’이라는 표현은 애플의 공동 창업자인 고(故) 스타브 잡스가 생전에 신제품을 선보일 때마다 즐겨썼던 표현이다. 애플의 혁신을 상징하는 대표적인 관용구로 여겨진다. 삼성전자가 이같은 표현을 쓴 것은 과거 잡스가 강조했던 혁신이 이제 플립과 폴드에 있다고 강조한 것으로 보인다.이외에도 “혁신은 항상 우리에게 있었다(Innovation has always been OUR thing)”며 직접적으로 자사의 폴더블폰의 우위를 내세우기도 했다.삼성전자 미국 법인은 이처럼 애플을 직접적으로 저격하는 광고나 표현 등을 즐겨 사용하는 경향이 강하다. 이는 여타 국가와 달리 애플의 텃밭이나 다름 없는 미국 시장에서 갤럭시 제품의 입지를 확보하기 위한 전략으로 풀이된다.지난해 아이폰14 시리즈가 공개됐을 당시에도 “그게 접히면 우리에게 알려줘(Let us know it when it folds)”라며 폴더블폰과 아이폰을 견주기도 했다.[서울=뉴시스]