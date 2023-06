복합환승센터-재개발 등 호재 풍부

서울 동대문구 전농동 일원에 재개발 호재를 품은 프리미엄 오피스텔 ‘청량리 동광 뷰웰’을 분양 중이다. 전농동 사거리 대로변에 들어서는 청량리 동광 뷰웰은 지하 2층∼지상 17층 규모의 총 143실, 주차 공간 83대가 공급되는 근린생활시설과 주거형 오피스텔이다. 1.5룸과 2룸으로 내부가 설계돼 다른 오피스텔 대비 더 쾌적한 환경을 누릴 수 있다. 해당 단지는 뛰어난 입지 여건과 풍부한 개발 호재가 돋보이는데 사업지 인근으로 전농답십리, 청량리도시 재개발 사업이 진행 중이라 향후 생활 환경이 대폭 개선되고 생활 인프라도 확충될 것이라는 기대감이 높아지면서 미래 가치가 커지고 있는 상황이다. 주변에 첨단의료기기개발센터, 바이오헬스센터 등 의료 시설 확충은 물론 광역철도망 GTX-B 노선과 C 노선이 함께 들어서게 되면서 청량리 동광 뷰웰에서 도보 10분 거리인 서울 청량리역이 복합환승센터로 구축될 전망이다.주변 여건 및 개발 호재뿐 아니라 제품 자체의 가치도 탁월하다. 청량리 동광 뷰웰은 수요층의 니즈와 라이프스타일에 맞춰 다양한 타입으로 구성해 선택의 폭을 넓혔다. 계약 면적별 가구 수는 A 타입(47.06㎡) 79가구, B 타입(47.22㎡) 32가구, C 타입(73.48㎡) 16가구, D 타입(71.05㎡) 16가구이다. 이 중 A 타입과 B 타입은1.5룸, C 타입과 D 타입은 2룸 구조로 지어진다. 개별 공간 모두 모던하고 세련된 인테리어와 트렌디한 감각이 돋보이는 첨단 설계가 적용된다. 거실형 천장형 에어컨, 빌트인 냉장고, 트롬세탁기, 시스템 옷장, 전기쿡탑 등이 기본 옵션으로 무상 제공된다.본보기집은 서울시 동대문구 청량리동 268, 3층에 위치해 있으며 사전 연락 후 방문하면 자세한 상담을 받을 수 있다.황해선 기자 hhs2552@donga.com