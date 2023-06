[DBR]1 on 1 면담 핵심은 ‘열린 질문과 열린 귀’

1 on 1 면담 핵심은 ‘열린 질문과 열린 귀’

을사늑약 자초한 조선 지배층의 패착

조직의 성과와 창의성을 높이려면 구성원의 열의를 끌어올려야 한다. 이를 위한 좋은 방법이 바로 1 on 1 면담이다. 리더가 구성원 한 명 한 명과 깊은 대화를 나누면서 공감대를 형성하고 목표 달성을 위해 필요한 지원을 파악하는 것이다. 1 on 1 면담은 리더와 구성원이 신뢰를 바탕으로 나누는 목적이 있는 대화다. 리더는 앞에서 이끄는 역할이 아니라 한발 물러나 구성원이 스스로 본인의 성장과 발전을 향해 나아가도록 도와야 한다. 효과적인 1 on 1 면담을 위해서는 장소와 질문 등을 철저히 준비하고 리더가 말을 많이 하기보다는 열린 질문을 통해 구성원의 이야기를 경청해야 한다. 1 on 1 면담의 실질적인 운영방법을 제시한다.임오군란에서 시작해 을사늑약으로 끝나는 일본의 조선 병탄 과정은 치밀한 계획과 실행의 연속이다. 톈진조약을 빌미로 청일전쟁을 벌여 청나라의 조선 종주권을 지웠고 서구 열강을 자신의 편으로 만든 후 러일전쟁을 벌여 경쟁자인 러시아를 제쳤다. 이 기간 조선 왕실과 지배층은 실책을 거듭했다. 내부 분란이 생길 때마다 자기 안위만 따져 청나라, 일본, 러시아를 차례로 끌어들였다. 국제 정세엔 어두웠고 침탈의 빌미만 내줬다. 그 결과가 을사늑약이다. 늑약으로 가는 과정을 하나하나 밟아 간 조선 지배층 모두에게 나라를 잃은 책임이 있다. 통렬히 반성해야 할 ‘국민 배신의 세월’을 돌이켜 봤다.