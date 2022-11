카카오뱅크, ‘26주적금 with 교촌치킨’ 출시…연 7% 금리

카카오뱅크는 교촌치킨과 함께 ‘26주적금 with 교촌치킨’을 출시한다고 22일 밝혔다.(카카오뱅크 제공)

카카오뱅크는 교촌치킨과 함께 ‘26주적금 with 교촌치킨’을 출시한다고 22일 밝혔다.이날부터 12월 5일까지 카카오뱅크 애플리케이션에서 가입할 수 있는 ‘26주적금 with 교촌치킨’은 카카오뱅크 ‘26주적금’에 교촌치킨 포인트와 할인 쿠폰 등의 혜택을 더한 상품이다.카카오뱅크의 ‘26주적금’은1,000원, 2,000원, 3,000원, 5,000원, 1만 원 중 최초 가입 금액을 선택해 가입한 뒤 매주 최초 가입금액만큼 자동 증액 납입하는 적금이다. 연 7.0%(만기 우대 기준)의 금리를 제공한다.한정판 상품으로 1인 1계좌만 열 수 있는 ‘26주적금 with 교촌치킨’은 가입 즉시 교촌치킨 앱에서 사용할 수 있는 1만 교촌치킨 포인트를 제공한다.또한 5주차에는 배달 시 쓸 수 있는 2,000원 할인 쿠폰(블랙시크릿 시리즈 주문시), 9주차에는 사이드메뉴 50% 쿠폰(블랙시크릿 시리즈 주문시)이 제공된다. 이밖에도 특정 주차별로 포인트가 제공된다.카카오뱅크 관계자는 “그동안 ‘이마트’, ‘마켓컬리’, ‘해피포인트’, ‘카카오페이지’, ‘오늘의집’, ‘카카오톡’ 등과 협업했고, 벌써 8번째 파트너 적금을 선보이게 됐다”며 “앞으로도 다양한 파트너사와의 연계를 통해 카카오뱅크 고객들에게 다양한 혜택을 드릴 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.(서울=뉴스1)