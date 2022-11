세계적 석학들, 비즈니스 혁신 위한 통찰 제시

동아일보와 채널A가 다음 달 7일 서울 중구 신라호텔에서 ‘넥스트 레벨로의 위대한 도약, 혁신을 위해 전진하라(Leap to The Next Level, Move Toward Innovation)’를 주제로 ‘동아비즈니스포럼 2022’를 개최한다. 이번 포럼에서는 비제이 고빈다라잔 미국 다트머스대 터크경영대학원 교수, 테리사 아마빌레 미국 하버드대 경영대학원 교수, 베스트셀러 ‘넷 포지티브’의 저자 앤드루 윈스턴, 블록체인 시대를 예견한 디지털 사상가 조지 길더 등 세계적인 경영 석학들이 비즈니스 혁신을 위한 통찰을 제시한다. 올리비아 로드윅 맥킨지앤드컴퍼니 시드니 오피스 파트너 등 비즈니스 리더들도 연사로 나서서 경영 환경 변화에 따른 리스크 관리 전략을 공유한다.부대 행사로 열리는 ‘동아럭셔리포럼’에서는 ‘다시 보는 럭셔리, 브랜드 경험 재설계 전략’을 주제로 강영훈 맥킨지앤드컴퍼니 한국사무소 파트너, 구준회 알타바그룹 대표 등이 디지털 기술을 활용한 팬데믹 이후의 럭셔리 소비자 경험 설계 전략을 소개한다. ‘AI·빅데이터 포럼’에서는 이치훈 CJ그룹 인공지능(AI)센터장, 강양석 딥스킬 대표 등이 연사로 나서며 기업 성장을 위한 데이터 중심 비즈니스 전략을 제시한다.최호진 기자 hojin@donga.com