[brand&]“선 넘는 구독의 시작, 유독”

LG유플러스의 ‘Only & Best’ 담은 ‘유독’





실제 LG유플러스 장기 고객인

배우 손석구 씨와 함께하는 캠페인

LG유플러스는 14일 구독 플랫폼 ‘유독’을 출시했다. 사진은 배우 손석구 씨가 ‘유독’ 서비스를 알리는 모습.





유독 하고 싶은 거 다 하는 사람,

유독 편한 것만 찾는 사람을 위한 서비스

무너와 함께 소통하며 의견 내고 내가 만드는 구독

무너 커뮤니티 ‘질풍노도 무너사원’에서 이벤트 ‘유독 특별한 하루’를 진행 중인 모습.

무너 커뮤니티에서 진행 중인 MBTI 기반 퇴사력 테스트.

선 넘는 구독의 시작,

라이프스타일 플랫폼으로 성장 계획

이른바 구독의 시대다. 한 조사에 따르면 MZ세대는 평균 3.9개의 구독 서비스를 이용한다. 최근 LG유플러스는 인기 구독 서비스를 한데 모은 이른바 ‘끝판왕’ 서비스를 내놓았다. 스트리밍부터 취향 맞춤 서비스까지 내 마음대로 고르고 할인까지 받는, 이름부터 유독 매력적인 구독 플랫폼 ‘유독’이다.‘선 넘는 구독의 시작, 유독’은 미디어와 쇼핑, 육아 등 일상생활에 맞춰 유플러스가 새로 선보이는 구독 플랫폼이다. ‘유독’이라는 브랜드 네이밍은 ‘많은 것 가운데 홀로 두드러지게’라는 단어의 의미가 LG유플러스 구독 플랫폼의 특성과 부합해 탄생하게 됐다.LG유플러스의 Why Not 상품은 ‘Only & Best’를 지향하고 있다. 특히 이번에 선보인 유독은 Why Not 2.0 대표 상품으로 수많은 구독 서비스 사이에서도 유독 눈에 띄는 빼어남이 있는 서비스임을 강조하고자 해서 나온 이름이다. 브랜드 개발에만 3개월의 시간이 소요됐고, 수많은 네이밍 후보 중 사내외 MZ 자문단 135명 대상 선호도 조사에서 ‘기억이 잘된다’ ‘눈길을 끈다’는 의견으로 84%의 압도적 지지를 받았다.LG유플러스는 ‘유독’의 매력을 한껏 부각시키기 위해 자사의 Why Not 정신과 잘 맞는 매력적인 모델로 배우 손석구 씨를 선정했다. ‘유독’이라는 브랜드 네이밍과 새 모델 손석구, 두 가지만으로 기대감을 조성한 티징 광고는 3일 만에 조회수 약 4만 건을 기록했다. 특히 배우 손 씨는 실제로 LG유플러스를 10년 이상 사용한 장기 고객으로 많은 이용자들로부터 “유플만 써온 내가 자랑스럽다. 한 가족이 된 느낌” “손석구와 유플, 유독 갓벽한 조합” “추앙 이후로 또 한 번 전설이 될 그 단어, 유독” 등 폭발적인 반응을 이끌어냈다.‘유독, 하고 싶은 거 다 하는 사람’인 손 씨는 조건 없이, 부담 없이 하고 싶은 걸 할수록 더 할인받는 유독 서비스 구조와도 닮았다. 실제로 손 씨는 자이툰 부대 파병에 자원하고, 연극, 액션스쿨, 농구 선수, 연출, 중소기업 대표까지 다양한 분야의 하고 싶은 것들을 모두 섭렵했다. LG유플러스의 유독은 선택 제한, 요금 부담, 해지 불편이 없는 ‘3무(無) 서비스’로 기본요금이나 필수 이용 서비스가 지정되어 있지 않고 원하는 서비스 조합을 마음껏 고를 수 있다. 또 서비스는 한 가지만 이용해도 5%를 할인받을 수 있고, 2개 이상 선택할 경우는 최대 50% 이상 저렴하게 쓸 수 있다.‘유독 편한 것만 찾는’ 편리 편 광고 역시 편리함을 추구하는 손 씨의 매력과 유독 서비스의 장점을 결합해 만들었다. 평소 캡 모자, 조거팬츠, 운동화 같은 편한 차림을 즐기는 손 씨의 스타일이 가입과 해지가 손쉬운 유독의 지향점과 맞닿아 있기 때문. 기존 구독 서비스는 해지를 위해 일일이 서비스에 접속하고 해지 버튼을 찾아야 했지만, 유독은 내가 구독한 서비스 목록을 한눈에 살필 수 있는 ‘마이 구독’ 메뉴에서 해지 버튼을 클릭하면 자동으로 해지가 이뤄진다.매월 통신 요금과 구독 서비스 요금이 합산 청구돼 고객은 한층 쉽게 구독 이용료를 관리할 수 있다. 특히 온라인동영상서비스(OTT)의 강자인 유플러스 유독에 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 디즈니+에 이어 이번에 티빙까지 추가되면서 고객들은 매월 원하는 대로 다양한 OTT를 유독 한군데서 쉽게 가입하고 해지할 수 있다.LG유플러스는 유독의 새 모델 손 씨와 함께 자사의 대표 캐릭터 무너(MOONO)를 통해 고객에게 더욱 가까이 다가가겠다는 전략이다. 사회 초년생의 페르소나를 대변하면서 MZ세대뿐만 아니라 귀여운 모습으로 어린이들의 열광적인 지지를 받고 있는 무너가 유독 서비스에 푹 빠져 OTT를 정주행하면서 배달음식을 시켜 먹고, 드라마, 독서, 쇼핑 구독을 힙하게 즐기는 모습이 담긴 디지털 영상도 인기다. 익살스러운 표정과 댄스로 ‘구독 할인, 유독 나우(Now)’를 외치는 모습에 “무너 댄스 그루브 무엇?” “무너송 중독돼서 귀에 계속 맴돈다” 등 댓글 반응이 뜨겁다.고객들은 무너 커뮤니티인 질풍노도 무너사원에서 재미있는 테스트를 통해 ‘유독’ 서비스를 미리 추천받고 체험해 볼 수 있다. MBTI 테스트를 차용한 ‘유독 킹 받을 때 하는 퇴사력 테스트’로 힘든 직장생활에서 나의 퇴사력 지수를 확인하고 이에 맞는 유독 서비스 조합을 추천받을 수 있다. ‘유독 알뜰한 계산기’는 내가 선택한 다양한 구독 서비스들의 할인 금액을 한눈에 쉽고 빠르게 계산해 볼 수 있어 많은 구독 서비스를 이용 중이거나 가성비를 추구하는 고객들에게 인기다.무너와 함께 유독을 신나게 체험하면 고급 캠핑 텐트부터 명품 휴대전화 파우치까지 알찬 경품도 받을 수 있다. LG유플러스는 무너를 통해 고객들이 신나게 유독 서비스를 즐기면서 자유롭게 의견을 내 유독 서비스를 지속 발전시키는 방식의 마케팅 활동을 펼칠 예정이다.유독은 OTT 외에도 요기요, 쏘카, 일리커피, CJ외식, 올리브영 등 이용 빈도가 높은 생활 서비스로 구성됐다. 연내 SSG닷컴, 리디, 밀리의서재, 인터파크, 레고랜드코리아, 호비야 놀자 등이 추가되고, 지자체와 협업한 지역 특산물 등도 더해질 예정이다.이를 통해 LG유플러스는 올해 유독의 구독 서비스를 100종 이상으로 확대하고 구매 상품도 5000종 이상으로 넓힐 계획이다. 또 유독을 보다 쉽게 이용할 수 있도록 전용 앱을 만들어 전 국민 대상 서비스를 고도화한다.LG유플러스 관계자는 “향후 유독에 통신 데이터를 기반으로 고객이 필요로 하는 구독 상품을 발굴 및 추천하는 기능을 추가하고, 일반 상품도 구독 서비스로 만들 수 있는 개방형 생태계를 조성할 계획”이라며 “구독 서비스와 함께 고객이 자신에게 맞는 요금제를 직접 설계하는 DIY 서비스와 생활 습관을 기록하는 루틴 서비스를 결합해 일상생활에 반드시 필요한 ‘라이프스타일 플랫폼’을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.