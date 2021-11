현대차 아이오닉5·싼타크루즈, 제네시스 GV70 ‘북미 올해의 차’ 최종 후보

현대차 아이오닉5 © 뉴스1

현대차의 아이오닉5와 싼타크루즈, 제네시스 GV70가 ‘2022 북미 올해의 차(NACTOY, The North America Car, Truck and Utility Vehicle of the year)’ 최종 후보에 올랐다.18일 업계에 따르면 ‘북미 올해의 차’ 선정 조직위원회는 현대차 아이오닉5와 제네시스 GV70를 유틸리티 부문에, 현대차의 싼타크루즈를 트럭 부문에 각각 최종 후보로 선정했다.이로써 현대차그룹은 2021년 북미 올해의 차 최종 후보에 아반떼, G80, GV80를 올린 것에 이어 2년 연속 최종 후보의 절반에 해당하는 3대의 모델을 최종 후보에 올리게 됐다.유틸리티 부문 최종 후보에 오른 아이오닉5는 현대차 전기차 모델로는 최초로 북미 올해의 차 최종 후보에 올라 E-GMP 기반 전기차의 현지 경쟁력을 확인했고 제네시스 GV70도 지난 10월 미국 모터트렌드 선정 올해의 SUV에 지명된 것에 이어 북미 올해의 차 최종 후보에 오르게 됐다. 싼타크루즈는 픽업 트럭의 본고장인 미국 시장에서 한국차 최초로 트럭 부문 최종 후보에 이름을 올려 더욱 의미가 깊다는 해석이다.2022 북미 올해의 차 승용 부문 최종 후보에는 혼다 씨빅, 루시드 에어, 폭스바겐 골프Mk VIII(Golf R/Golf GTI)가 선정됐으며 유틸리티 부문 최종 후보에는 아이오닉5, GV70 외에 포드 프롱코, 트럭 부문 최종 후보에는 싼타크루즈를 비롯패 포드 매버릭, 리비안 R1T이 선정됐다.아이오닉5, GV70, 싼타크루즈가 최종 후보에 오르면서 현대차그룹은 2009년 현대차 제네시스 세단(BH), 2012년 현대차 아반떼(MD), 2019년 현대차 코나·제네시스 G70, 2020년 기아 텔루라이드, 2021년 현대차 아반떼(CN7)에 이어 4년 연속이자 역대 7번째로 북미 올해의 차 수상에 도전한다.북미 올해의 차는 미국과 캐나다의 자동차 분야 전문지, 텔레비전, 라디오, 신문에 종사하는 전문가 50명으로 구성된 배심원이 투표를 통해 선정하며 선정의 공정성과 신뢰도를 바탕으로 세계 최고 권위를 인정받고 있다. ‘2022 북미 올해의 차’ 최종 결과는 내년 1월 중 발표된다.(서울=뉴스1)